Un niño de 8 años quedó internado en grave estado con muerte cerebral: se le cayó un arco encima

Un niño de 8 años sufrió un accidente en un club de Quilmes que lo dejó internado en grave estado. La víctima, identificada como Benicio, estaba jugando con sus amigos tras un entrenamiento cuando un arco de handball se desplomó sobre su cabeza. Está internado en un hospital de Florencio Varela con muerte cerebral.

Sucedió el martes por la tarde. Benicio es alumno del Colegio Nazareth y, tras su jornada de clases, fue a la práctica de básquet en el microestadio del Club Argentino de Quilmes, ubicado en Alsina y Cevallos.

Club Argentino de Quilmes Google Maps

Tras el entrenamiento, Benicio se permaneció un rato más en la cancha del club junto a otros chicos, donde no solo hay aros de básquet, sino también arcos de handball.

Mientras jugaban al final de la cancha, uno de los niños quiso treparse de uno de los arcos, y fue entonces que la estructura metálica se desprendió y se desplomó sobre la cabeza de Benicio. El impacto generó un grave daño y el niño debió ser trasladado de urgencia pasadas las 21 al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Según pudo averiguar LA NACION, el niño sufrió el impacto sobre la región occipital del cráneo, en la parte posterior e inferior de la cabeza, e ingresó al hopsital con un cuadro de extrema gravedad con traumatismo craneoencefálico severo, sangrado de la nariz y garganta y con un paro cardiorrespiratorio.

Las tomografías revelaron que sufrió lesiones que afectaron su tejido cerebral y que tuvo una hemorragia intracraneal. Durante la noche, tuvo una complicación abdominal que requirió una cirugía de urgencia, que fue exitosa. Más tarde fue estabilizado.

No obstante, las lesiones del niño son severas. Debido al complicado cuadro y a la gravedad de sus lesiones, Benicio está con muerte cerebral, según pudo saber este medio. El niño fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en Florencio Varela, donde permanece internado.

La noticia conmocionó a la comunidad de Quilmes. Desde la cuenta oficial de club en redes sociales, y también sus cuentas dedicadas a básquet y handball, compartieron un pedido de cadena de oración por Benicio.

“Les pido con todo el corazón que nos unamos en una gran cadena de oración por Benicio, un alumno y un nene lleno de luz que hoy está pasando por un momento muy difícil. Pidamos juntos, desde la fe y el amor, por su pronta recuperación. Que Dios, la Virgen y todos los ángeles los acompañen, lo protejan y le den la fuerza para salir adelante y volver a sonreír como siempre”, expresaron.

Y concluyeron: “Cada rezo, cada pensamiento y cada palabra de aliento cuentan. Unámonos todos por Benicio”.