Murió el niño de 8 años al que se le cayó un arco encima en un club de Quilmes

El niño de 8 años al que se le cayó un arco encima murió este jueves en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Florencio Varela, donde permanecía internado.

La noticia la dio a conocer el Club Argentino de Quilmes, donde estaba el niño cuando ocurrió la tragedia. “El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”, informaron.

También notificaron que el club está de duelo y que el cese de actividades se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre inclusive. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio. Q.E.P.D.”, expresaron.

El incidente ocurrió el martes por la tarde tras un entrenamiento de básquet que solía hacer en el club. Fue entonces que, junto a otros niños, decidieron quedarse un tiempo extra jugando en la cancha, que tiene aros de básquet y arcos de handball, del microestadio del club.

Según trascendióm uno de los niños se quiso colgar del arco y, la estructura metálica se desprendió y se desplomó sobre la cabeza de Benicio. El accidente conmocionó a quienes estaban presentes, que llamaron a una ambulancia que trasladó al niño al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Tal como publicó LA NACION, el niño se encontraba en grave estado y en una situación de alta complejidad. Tras el impacto en la parte posterior e inferior de la cabeza -la región occipital-, ingresó al hospital con un cuadro de extrema gravedad de traumatismo craneoencefálico severo, sangrado de la nariz y garganta y con un paro cardiorrespiratorio.

Las tomografías mostraron que las lesiones afectaron su tejido cerebral y que tuvo una hemorragia intracraneal. Luego, fue sometido a una cirugía de urgencia por una complicación abdominal. Aunque dicha operación fue exitosa, Benicio ya había sufrido muchas complicaciones. Finalmente tuvo muerte cerebral.

En dicho estado de gravedad, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, donde permanecía internado.

El día anterior al fallecimiento, desde el club habían publicado una sentida carta dedicada a la familia de Benicio.

“En nombre de todo el club queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que no existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesan, pero queremos que sepan que no están solos. Toda nuestra comunidad -compañeros, entrenadores, amigos y familias- estás con ustedes, acompañándolos con el corazón y con la esperanza de que puedan encontrar fortaleza en el amor que rodea a Benicio y en cada recuerdo compartido”, escribieron.

Y concluyeron: “Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre será parte de nuestra gran familia deportiva”.