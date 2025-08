Un ladrón recorrió cada piso y eligió un departamento vacía para desvalijar en Palermo

Revisó cada piso. Se detuvo frente a cada puerta. Escuchó, tanteó, esperó. Y cuando estuvo seguro de que no había nadie, entró. Lo hizo con guantes y, según relató L, la víctima del robo, tenía “algo en las zapatillas para no hacer ruido”. No dejó huellas. No forzó la puerta del edificio. No rompió cerraduras de acceso. Sólo había una puerta violentada: la del departamento donde estaban los ahorros de una familia.

El robo ocurrió el viernes pasado en pleno corazón del barrio porteño de Palermo, en un edificio situado sobre la calle Mansilla al 3700, y fue denunciado por una mujer que se había ausentado menos de 24 horas de su departamento, ubicado en el cuarto piso.

Se fue el viernes aproximadamente a las 21. Volvió al día siguiente, alrededor de las 11.30. Lo que encontró al regresar fue su casa desvalijada y la cerradura forzada: faltaban dos computadoras portátiles, ahorros y el dinero que iban a usar para el viaje de egresados de su hija.

“Revolvió todo, no dejó nada”, lamentó L, la propietaria del inmueble de 44 años, en diálogo con TN. Fue su hija quien, al ingresar al departamento, notó primero el desorden. Allí se dieron cuenta de que alguien había estado allí. Había entrado, buscado, revuelto, y elegido qué llevarse.

Pero no actuó al azar. Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, el delincuente recorrió con tranquilidad cada uno de los pisos, y se detuvo a observar frente a cada vivienda. Quería confirmar que estuviera vacía. “Tengo miedo … En los videos se ve que se acercaba hasta las puertas de cada departamento para saber si había gente adentro”, reconoció la damnificada en diálogo con TN.

El parte policial, al que accedió LA NACION, confirma que no había signos de violencia en las puertas de ingreso del edificio, y que solo la puerta de acceso al departamento había sido forzado. “Rompió toda la puerta de entrada y rompió varias cosas. No entiendo bien por qué si era bronca o qué. Pero, la verdad es que ahora tengo miedo porque todo se volvió muy inseguro”, dijo al canal de noticias.

El caso, a cargo de Nancy Olivieri, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51, fue caratulado como “robo en ausencia de moradores”. Tras la denuncia, en las inmediaciones del edificio se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia ordenó que se hagan pericias para tratar de identificar rastros del ladrón. Sin embargo, no fue posible obtener huellas, ya que el autor del hecho utilizó guantes en todo momento. Sin embargo, una cámara de seguridad pudo registrar su rostro y parte del recorrido realizado por los pasillos. “Está en el séptimo piso. Una vecina la puso de manera privada porque ya le habían querido robar anteriormente”, explicó la dueña del departamento a TN.