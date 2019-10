Un ladrón sorprendió por sus "códigos" en un robo a mano armada en Brasil

Una anciana quedó envuelta en el asalto. Crédito: Portal AZ

Un hecho delictivo tuvo lugar en la ciudad de Amarante, ubicada en la Región Nordeste de Brasil, en el estado de Piauí. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad, que también registró un curioso momento, en el que uno de los delincuentes demostró tener "códigos".

Cerca de las 5 de la tarde, dos hombres ingresaron a un comercio portando armas de fuego y con las cabezas cubiertas por cascos de motocicleta, dispuestos a robar el dinero recaudado en la caja registradora.

En poco tiempo redujeron al encargado, quien no opuso resistencia, y empezaron a meter los billetes dentro de bolsas negras. Pero había alguien más presenciando el robo: una anciana que estaba haciendo las compras.

En un momento, la señora le ofrece su propio dinero a uno de los ladrones, que cargaba un arma en cada mano. Pero este se negó a recibirlo y le besó la frente a la anciana para calmarla. Luego volteó y siguió apurando a su cómplice para retirarse del local lo antes posible.

"Anunciaron el robo, le pidieron a mi empleado que entregara todo el dinero, entonces ella, que estaba cerca, quiso darle dinero también, pero el ladrón dijo que no lo necesitaba. La besó y le dijo: 'No, señora, puede callarse, no quiero su dinero'", le dijo el dueño del comercio al portal brasileño G1.

"De los males menores, al menos no le quitaron la vida a nadie, pero miraré otras cámaras en la región y haré una búsqueda intensa para que sean arrestados y nadie más sea su víctima", agregó.