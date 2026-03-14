Imputaron a una mujer en San Luis por vender más de 30 terrenos de la municipalidad a 15 familias

Una gran estafa conmocionó a la localidad de Villa Mercedes, en San Luis, cuando una mujer vendió más de 30 terrenos que pertenecían a la municipalidad a más de 50 damnificados. El gobierno local planeaba construir 300 viviendas sociales en el terreno y se enteró de la venta irregular cuando, al iniciar las obras, se encontraron con personas que ya vivían en el lugar. Este viernes la acusada, identificada como Mayte Reyna del Portugal Escudero, fue imputada por estafa.

La investigación comenzó cuando 15 familias denunciaron que le compraron lotes en un campo al noroeste de la ciudad que había sido cedido en noviembre del año pasado al Estado provincial para un plan habitacional, informaron desde el medio local El Chorrillero. Eran doce manzanas ubicadas en las calles Taboada Mora, San Lorenzo y Gobernador Endeiza. El terreno pertenecía a la Municipalidad de Villa Mercedes desde 2023 y el año pasado lo cedieron al gobierno provincial.

Los damnificados compraron los lotes de 500 metros cuadrados por $15 millones cada uno. Escudero les había dicho que había tramitado la posesión veinteñal e incluso los llevó a una escribanía donde les dio un croquis de los terrenos con un documento de cesión de derechos posesorios, detalló el medio puntano. Luego, cada uno de los compradores le transfirió el dinero.

Hay 54 damnificados -entre los que se encuentran efectivos policiales- que pagaron el dinero en cuotas mensuales de diferentes maneras. Algunos hicieron transferencias que van desde los dos millones a nueve millones de pesos, otro entregó un auto como forma de pago.

El terreno de Villa Mercedes, propiedad del Estado provincial

Cuando el gobierno local envió las topadoras para el desmonte y la nivelación del terreno, los trabajadores se encontraron con un grupo de personas que ya vivían en el campo. Tras ello, Escudero tuvo una reunión con los funcionarios provinciales con el objetivo de llegar a una solución, y allí confesó su accionar.

El jueves efectivos de la Comisaría 24° de Villa Mercedes detuvieron a Escudero por orden del fiscal Leandro Estrada, quien solicitó una audiencia de formulación de cargos a la jueza de Garantía N°3, Natalia Pereyra Cardini.

Este viernes por la mañana se realizó la audiencia, donde Estrada agregó que hay otras personas que podrían ser investigadas, y asomó la posibilidad de sumar el delito de asociación ilícita. Estrada argumentó que Escudero se aprovechó del contexto de vulnerabilidad y déficit habitacional y de “desesperación” por tener un hogar propio de las víctimas.

Viajó por el mundo con $200.000 y lo investigan por presunta estafa

Un hombre fue detenido el pasado 4 de marzo por la Justicia Federal por vulnerar el sistema de compra de millas del programa de fidelización de Aerolíneas Argentinas y de haber viajado a decenas de países tras abonar poco más de $200.000.

Según comunicó la compañía, la maniobra se habría realizado sobre el sistema AR Plus y habría consistido en modificar de manera indebida tanto el monto a pagar como la cantidad de millas acreditadas. “Fue una explotación de una vulnerabilidad en el sistema que se produjo en una actualización”, detallaron.

De acuerdo con la empresa, el perjuicio económico es de US$493.800, si bien Juan Ignacio Veltri no habría llegado a usar las 16.595.000 millas por las que solo pagó $205.680. En las últimas semanas se avanzó en la producción y análisis de prueba técnica en coordinación con especialistas de la fiscalía. Finalmente, este martes Veltri fue detenido durante un allanamiento y será indagado por el juez Sebastián Casanello según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.