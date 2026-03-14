Un estudiante fue baleado al quedar en medio de un tiroteo cerca de una escuela

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un estudiante recibió anteayer un balazo en el abdomen al quedar en medio de un tiroteo cuando salía del colegio, en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros de esta ciudad. El hecho generó mucha preocupación entre los vecinos.

Si bien las circunstancias del enfrentamiento no han sido esclarecidas, alrededor de las 18 de anteayer, el joven –que ayer cumplió 14– sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Según informó el director del hospital, Víctor Parodi, el chico tiene “buena evolución posquirúrgica” y se encuentra consciente en una sala de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Pediatría, donde se realizará su seguimiento.

El adolescente es alumno de la Escuela Cooperativa Los Andes, que se encuentra a menos de 300 metros del lugar donde se produjo el tiroteo, en la intersección de la avenida Pioneros y la calle Nilpi. Se trata de una zona de mucho movimiento de vehículos y peatones, en la que además hay dos paradas de colectivo. Allí también se ubica la Escuela La Semilla, a la que concurren decenas de chicos.

Desde el primer momento, la Policía de Río Negro indicó que el joven de 14 años resultó herido durante un enfrentamiento armado. “En el marco de las tareas investigativas, personal policial demoró a un sujeto que habría tenido participación en el hecho y secuestró el vehículo en el que se movilizaba. Poco después, con el avance de la investigación, detuvo a otro de los presuntos sospechosos. Paralelamente, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales continúa trabajando para identificar a más individuos que habrían intervenido en el episodio”, informaron.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron a LA NACION que hoy se formularán cargos a un detenido.

Algunas personas que presenciaron el hecho dijeron que los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que transportaba un cuatriciclo en la caja, habrían efectuado al menos cinco disparos.

Según trascendió, el enfrentamiento a los tiros fue protagonizado por dos bandas rivales. La principal hipótesis sostiene que el adolescente resultó herido de forma accidental.

Además, poco después del tiroteo, se presentó en la Comisaría 27 del barrio Melipal un joven en una camioneta Amarok. Indicó que, mientras circulaba por la avenida Pioneros, le dispararon varios tiros desde un auto que iba en sentido contrario. Esa persona quedó demorada y la camioneta (que tenía un cuatriciclo en la caja) quedó secuestrada en el destacamento.

En el lugar donde resultó herido el adolescente trabajaron la jefa de la fiscalía, Betiana Cendón, la fiscal Silvia Paolini y el jefe de la Unidad Regional Tercera, Nelson Torres. Testigos indicaron que los peritos recolectaron varias vainas servidas que quedaron sobre el asfalto. Asimismo, horas después del episodio, personal policial y de la Gendarmería realizaron diversas diligencias en el barrio Virgen Misionera, aunque no se confirmó que estuvieran vinculadas con el tiroteo.