Un padre quedó grabado cuando le enseñó a robar a su pequeño hijo en una ferretería

Como si se tratase de una lección para aprender a andar en bicicleta, un padre llevó a su pequeño hijo hasta un comercio, pero para introducirlo en el mundo del delito. El hecho, que quedó grabado en una cámara de seguridad, ocurrió en una ferretería de la avenida Martín Fierro al 4900, en Ituzaingó.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observó al hombre que ingresó en el local con el niño, no mayor de 8 años, se acercó al mostrador y pidió algo a la vendedora. En ese momento en el que la empleada del comercio buscó lo solicitado por el delincuente, este le entregó a su hijo un paquete que estaba al costado. El chico tomó el botín y se fue, naturalmente, con lo robado. Minutos después, el hombre salió del local sin haber efectuado una compra. Su objetivo inicial parecía estar cumplido.

La vendedora aseguró que no le quedaban dudas sobre la intencionalidad del hombre: enseñar a su hijo a robar. Incluso, según contó en diálogo con A24, llegó a escuchar que el padre le dijo al niño una frase que ella no entendió en ese momento con la indicación para un robo, que sin embargo, lo fue: “S alí de acá”.

La avenida Martín Fierro está llena de cámaras de seguridad y de alarmas, es una cuadra con muchos negocios. Eso no inquietó al delincuente. Marcelo, también ferretero y testigo del hecho intentó atrapar a ese hombre, pero explicó que lo perdió cuando el ladrón y su hijo subieron a un colectivo. “Yo presencié el momento cuando salieron corriendo el padre con otros chicos y se subieron al colectivo, no sabía que se habían robado. Después me enteré de que le había pedido a Claudia tres metros de cable y que mientras ella buscaba el pedido le habían robado un paquete con 24 pares de medias”.

Además, agregó: “Lo triste no es lo que se robaron, lo triste es que haya incitado a la criatura a que robar sea un ejemplo a seguir, que eso sea lo que está bien y que lo que esté a su alcance sea expropiado de esa manera aberrante”.

Conmovido por la situación vivida en la ferretería, continuó su relato: “ Tengo cuatro hijos, a los cuales siempre les enseñé a trabajar, como me enseñaron a mí, que la cultura del trabajo sea un ejemplo a seguir , de ganarse el peso diario honestamente. Trabajo todo el día y me da muchísima pena que ese chico esté haciendo eso como una travesura sin saber que robó. Creo que cuando sea grande le va a reprochar a su padre como le enseñó ese ejemplo a seguir”.

El ferretero agregó: “Me gustaría agarrar a ese padre que insultaba a la madre y a esos chicos a los que increpaba para cruzar la calle rápido y subirse al colectivo. Los trataba como títeres a esas pobres criaturas para volar rápido de la zona. No quería ser atacado por la gente”.

Luego dijo: “Yo quiero decirle a ese muchacho que no tiene más de 35 años, que podría ser mi hermano menor, que venga a trabajar conmigo, que venga a ayudarme, que empiece a transpirar por trabajar, no por delinquir. Que sepa lo que es la cultura del trabajo, porque seguramente ese muchacho tampoco tuvo un padre que le inculcara el ganarse el mango limpiamente, sanamente”.

Por María Cabrera