A los golpes y con prepizzas: así redujeron a un ladrón un cliente y un empleado en una panadería

Un ladrón de 37 años vio frustrado su intento de robo a una panadería del municipio bonaerense de Ituzaingó luego de que un cliente del local lo redujera y uno de los trabajadores del lugar le asestara golpes en el cuerpo con varias prepizzas que tenía en una bandeja. El delincuente quedó detenido.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 11.30 en la confitería Martino, ubicada en Bacacay y Pirán. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el hombre ingresó con gorra y ropa oscura y se dirigió directamente hacia el único cliente que desayunaba en el lugar con su computadora.

Bajo amenazas, obligó al hombre de 51 años a acercarse al mostrador como rehén y exigió a la empleada que le entregara la recaudación. Apenas logró unos $4000, según informó el medio local Alerta Oeste. Acto seguido, robó el reloj de la víctima y le ordenó tirarse al piso mientras se apoderaba de su computadora y mochila.

A los golpes y con prepizzas: así se defendieron un vendedor y el cliente de una panadería de un ladrón

Cuando el delincuente se disponía a escapar con las pertenencias del hombre, el cliente se levantó y lo enfrentó: tras un forcejeo logró derribarlo e inmovilizarlo en el suelo. En ese momento, un trabajador salió desde la cocina con una bandeja cargada de prepizzas que usó para golpear al asaltante, que quedó reducido hasta la llegada de la Policía.

Así, el ladrón fue arrestado y quedó imputado por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. El imputado quedó a disposición del fiscal Roberto Marcelo Tavolaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada en Ituzaingó.