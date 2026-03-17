Una adolescente fue apuñalada en la cara con una tijera a la salida de un boliche en Rosario

Una joven de 18 años resultó herida con cortes durante una pelea ocurrida en la madrugada de este sábado a la salida de un boliche ubicado en Urquiza al 1800, en el barrio Talleres de Rosario. El episodio se originó a partir de un conflicto previo dentro del local y escaló en la vía pública, cuando una de las involucradas utilizó una tijera para apuñalar a la otra.

El hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando la víctima (identificada por sus iniciales como M.L.) recibió puñaladas en el cráneo, un pómulo y la zona abdominal, según consignó el medio local Extremo Diario.

Tras el ataque, personal policial secuestró el elemento utilizado en la agresión, mientras que médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) asistieron a la joven en el lugar. De acuerdo con el primer diagnóstico, las heridas no presentaban riesgo inmediato: la paciente permanecía estable y bajo observación, sin necesidad de traslado a un hospital.

La policía local incautó el arma blanca y pidió la revisión de las camaras de seguridad. La Capital

Testigos del hecho señalaron que la discusión comenzó dentro del boliche y continuó en la calle. En ese contexto, una de las participantes habría utilizado una tijera que ya tenía en su poder para herir a la otra. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron para separarlas y alertaron al 911.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional relevaron testimonios y solicitaron acceso a las cámaras de seguridad de la zona. El análisis incluye registros del local y del sistema de monitoreo municipal, con el objetivo de identificar a la agresora y reconstruir la secuencia del ataque.

Vecinos de Talleres manifestaron preocupación por la reiteración de hechos de violencia en el área. En declaraciones al portal Rosario3, un taxista que trabaja en la zona aseguró: “Todos los fines de semana hay peleas con botellazos”. El local se encuentra en el centro rosarino, a pocas cuadras de la Plaza San Martín y de la costanera.