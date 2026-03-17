Explotación infantil en Florencio Varela: investigan al hogar “Nido de Águila” y hay dos personas detenidas

La Justicia investiga al hogar convivencial “Nido de Águila”, en Florencio Varela, por un presunto caso de explotación infantil y detuvo a sus dos responsables, acusadas de someter a 13 menores a trabajos forzados. La causa, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, incluye denuncias por tareas realizadas durante extensas jornadas, incluso en horarios nocturnos y bajo condiciones climáticas adversas.

La causa, caratulada como reducción a la servidumbre, se inició por la denuncia de un adolescente que había residido en el lugar durante su infancia, según informó el diario El Día de La Plata. A partir de ese testimonio, el área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui realizó un allanamiento en el que se detuvo a dos personas sospechosas -las dueñas del hogar-, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada al funcionamiento del establecimiento.

La investigación judicial expone detalles de lo que pasaba en la institución que funcionaba como un centro para niños en situación de vulnerabilidad. Según consta en el expediente, los niños realizaban tareas de albañilería y limpieza de desechos de animales.

Según consta en el expediente, los menores realizaban tareas de albañilería y limpieza El Radar del Sur

De acuerdo a lo recabado por la Justicia, las actividades solían extenderse durante todo el día y hasta, en algunos casos, hasta la medianoche. También se indica en el expediente que los menores eran privados de alimentos y de contacto con personas ajenas al hogar y que, si no cumplían con las órdenes que se les daba, eran castigados a dormir junto a perros.

En paralelo, la investigación se amplió hacia dos funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza, sospechadas de haber encubierto a las responsables del hogar. Según la causa, habrían filtrado información confidencial para anticipar inspecciones judiciales.

Siempre según consignó El Día, una de las funcionarias habría enviado mensajes de WhatsApp para advertir sobre procedimientos y permitir la eliminación de pruebas antes de los operativos. En esas comunicaciones, incluso se habrían detallado movimientos policiales y puntos de reunión de los efectivos.

Por otra parte, este lunes el Ministerio de Capital Humano solicitó informes al organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. En un comunicado oficial, la cartera nacional señaló que actuó “a partir de hechos de extrema gravedad institucional de público conocimiento” vinculados a la “presunta explotación laboral y otras situaciones de violencia” en el hogar.

Desde el Ministerio se indicó que se pidió “de manera formal y urgente” un informe sobre las intervenciones de supervisión realizadas por el sistema de protección provincial, así como el detalle de “todas las acciones de monitoreo, auditoría o control institucional efectuadas sobre el hogar”. También requirió precisiones sobre las medidas adoptadas para “resguardar la integridad física y psicológica de los involucrados”.