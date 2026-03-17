Dos crímenes de madrugada durante el fin de semana sacudieron a La Matanza

A sangre fría. Así fueron los dos crímenes que este fin de semana conmocionaron a La Matanza, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires y uno de los más castigados por una ola de violencia e inseguridad que parece no tener fin.

Un día después del asesinato del docente Cristian Pereyra, que conducía para la aplicación DiDi y fue acribillado durante su último viaje en la localidad de Virrey del Pino, hecho por el cual fue detenido un policía bonaerense que cargaba con deudas que podrían explicar su eventual determinación criminal, otro remisero murió baleado por dos motochorros que lo asaltaron para robarle el celular cuando caminaba hacia su trabajo, en San Justo.

Por este último crimen fue arrestado un joven de 20 años y ahora los detectives policiales buscan al tirador, que ya fue identificado, según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

La víctima, Eduardo Gómez, tenía 53 años y fue interceptada a las 6.28 del domingo cuando estaba por llegar a la remisería para la que trabajaba. El asalto fue registrado por una cámara de seguridad instalada a metros de la escena del crimen.

Gómez caminaba casi pegado a la pared cuando fue encarado por un ladrón que bajó de una moto. “La víctima había caminado unos 200 metros desde su casa cuando fue interceptado por dos motochorros. Tenía una varilla en sus manos, seguramente para protegerse de un intento de robo”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Hubo un forcejeo entre Gómez y uno de los delincuentes. La filmación revela que la víctima intentó pegarle al motochorro con la varilla, pero se tropezó y cayó en la calle. El ladrón aprovechó la circunstancia para arrebatarle el celular de la víctima.

“Entre el forcejeo y el momento en que Gómez cayó al asfalto el ladrón disparó su pistola calibre 11.25. La víctima resultó herida en su pierna izquierda. Si bien fue trasladada al Hospital de Agudos Paroissien, de Isidro Casanova, murió desangrada. El proyectil le perforó la arteria femoral”, dijeron fuentes del caso.

Cuando el teléfono ya estaba en poder de los motochorros, la esposa de la víctima envió un mensaje a la víctima. “¿Llegaste?”, le preguntó. “Estoy llegando”, recibió como respuesta. No era su marido, sino uno de los delincuentes el que lo escribió. En ese momento, Gómez ya estaba en el hospital. Poco después murió.

Gracias a las cámaras, los detectives identificaron la moto utilizada por los delincuentes: una Honda XR 150. “Con el transcurso de las horas se logró determinar la identidad de los dos motochorros. Se hizo un allanamiento de urgencia y se logró detener al conductor de la moto. Ahora estamos tras los pasos del tirador”, explicaron fuentes judiciales. El detenido, Dylan P., de 20 años, tiene antecedentes por encubrimiento agravado.

“Me robaron el auto”

La investigación por el asesinato de Gómez quedó en manos del fiscal de La Matanza Adrián Arribas, que también tiene en su escritorio otro caso conmocionante: el homicidio de Pereyra, un docente de 39 años que para tener ingresos extras trabajaba como chofer de DiDi. Ayer le tomó indagatoria a Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, oficial que revistaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Él fue el último pasajero de Pereyra; para el fiscal, acribilló al docente para robarle el auto, plata y el celular.

En las últimas horas el representante del Ministerio Público pudo reconstruir provisionalmente la dinámica del hecho. Una llamada al 911, la madrugada del domingo, alertó a la policía sobre la presencia de un hombre malherido a la vera de la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino. “Soy chofer de DiDi. Me robaron el auto”, fueron las últimas palabras que logró decir antes de morir. El asesino había escapado con el Chevrolet Corsa II y otras pertenencias de la víctima, entre ellas, su celular.

El cuerpo de Pereyra presentaba diez orificios de bala, cinco de entrada y cuatro de salida. “Un proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído en la operación de autopsia”, agregaron los voceros consultados.

Arribas y detectives de la policía bonaerense lograron reconstruir el último viaje de Pereyra, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “El viaje se hizo sin contratiempo. Es más, la víctima dio por finalizado el trayecto, según pudimos saber a partir de la información brindada por representantes de la aplicación con la que trabajaba Pereyra”, explicaron.

“Por algún motivo que todavía no pudimos establecer, Pereyra, después de dar como finalizado el viaje, se bajó del auto y fue atacado a balazos por su asesino”, explicó a LA NACION un detective.

El viaje había comenzado en Mariano Acosta, Merlo, y tenía como destino Virrey del Pino. Se determinó que el pasajero era Vizgarra Riveros. El fiscal Arribas pidió que lo trasladaran a una comisaría de esa localidad para entrevistarlo. Según el representante del Ministerio Público reveló más tarde, en el camino les habría mencionado a sus compañeros que lo acompañaban que “se había mandado una macana”.

Ante Arribas, Vizgarra Riveros dijo que se había encontrado con compañeros antes de ir a la UTOI. Arribas mandó a chequear esos dichos: los policías que el sospechoso había nombrado lo desmintieron. “Dijo que había a ido a su trabajo en el auto de un compañero, pero esa persona dijo que no era verdad”, explicaron fuentes de la investigación.

En una entrevista radial, Arribas sostuvo: “La prueba que tengo me ha llevado a [sostener] que es él el autor [del crimen]. Tengo secuestrada su arma y un primer ‘visu’ de los proyectiles coincide con la marca y modelo de las vainas secuestradas en la escena del crimen”.

Los peritos secuestraron cinco vainas servidas. En la pistola reglamentaria del sospechoso quedaban ocho cartuchos y el personal de UTOI informó que la última vez que le inspeccionaron la Bersa TPR9 tenía 13 cartuchos.

Tras la imputación por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae, el fiscal Arribas le dio intervención en la investigación a la Policía Federal. Detectives de la fuerza federal hallaron el auto robado a la víctima a poco más de diez cuadras de distancia de la sede de la UTOI La Matanza, situada en la zona conocida como Puente 12. El vehículo presentaba un orificio de bala, pero sería de vieja data y no tendría vinculación con el homicidio de Pereyra.

Según informó Infobae, el sospechoso tenía deudas por más de $1.700.000 por préstamos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos. Fuentes oficiales informaron a LA NACION que Vizgarra Riveros fue desafectado “de forma inmediata”.