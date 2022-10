Una ambulancia fue a asistir en un choque y se olvidó al médico en el lugar

En un principio, la escena no parecía muy lejana de un episodio cotidiano. Luego de que dos mujeres que iban a bordo de una motocicleta fueran embestidas por un auto, una ambulancia fue convocada para asistir a las personas heridas. La particularidad del hecho que se dio esta semana en San Pedro, provincia de Buenos Aires, fue que cuando el vehículo sanitario partió rumbo al hospital, se olvidó al médico en en el lugar del siniestro.

“Esto pasa en San Pedro nomás, ¡mirá!”, exclamó un hombre que registró al médico sobre una moto, mientras perseguía a la ambulancia que lo había dejado atrás. “Andrés lleva al médico porque la ambulancia se lo olvidó”, precisó el testigo que grabó la escena y difundió el video.

El especialista que se volvió viral se trata de del médico emergentólogo Pablo Gallo, quien dio detalles del incidente en diálogo con la radio local 92.3.

“Hubo un accidente en horas de la mañana, en Pellegrini y Dávila, cerca del mediodía, entre una moto y auto, iban dos chicas y fue impactada por un auto en el que iba una persona mayor. Se inmovilizó a las dos jóvenes y las metimos dentro de la ambulancia”, señaló el médico, y continuó: “Cuando me voy a subir, una de las pacientes tapaba por el retrovisor la visión que tenía de dónde estaba”.

El médico de San Pedro que fue olvidado por la ambulancia y fue trasladado en moto al hospital

La situación de confusión continuó después de consultar al conductor del auto que embistió a la moto si se encontraba bien. “Le pregunté al conductor del auto si le pasaba algo, me dijo que no, y cuando me vuelvo a subir a la ambulancia y cierro la puerta, veo que me llamaban de afuera”, señaló Gallo.

Y continuó: “Le grito al chofer de la ambulancia, abro la puerta, y me dice un transeúnte que el conductor estaba descompuesto. Fue una confusión, pero en ese momento el chofer salió con la sirena puesta. En ese mismo instante un motoquero me dijo que me llevaba y otra persona nos iba filmando”

Gallo aseguró que llegó en el momento justo al hospital, al tiempo que desligó de responsabilidades al conductor de la ambulancia. “No es la culpa del chofer”, dijo el médico, y remarcó: “Hay que estar en el entorno para darse cuenta. Yo bajé y cerré la puerta y el chofer pensó que ya estábamos en condiciones de salir”.

“Estoy trabajando con el mismo chofer hace quince años y trabaja muy bien. Probablemente sea el chofer que mejor trabaja en emergencia”, sostuvo el médico, y subrayó: “Fue un instante. Incluso, en el momento que bajaba de la ambulancia, el chofer se sorprendió de verme atrás en la moto”.

