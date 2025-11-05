Una avioneta narco se estrella en Salta: dos detenidos y 140 kilos de cocaína hallados entre restos calcinados

La Justicia federal de Salta detuvo a dos narcotraficantes que transportaban 140 kilos de cocaína en una aeronave con matrícula boliviana, que se precipitó en la zona rural de Rosario de la Frontera , a 180 kilómetros de la ciudad de Salta.

Bombardeo de droga en Salta, secuestraron 140 kilos de cocaína en una avioneta que cayó en Rosario de la Frontera PFA

Según fuentes judiciales, continúan los operativos de rastrillaje a cargo de efectivos de Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la policía de Salta, con el objetivo de localizar a otros integrantes de la banda que, al huir, incendiaron un vehículo de apoyo.

El fiscal federal Eduardo Villalba, junto con la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, supervisa en el lugar las tareas para preservar la escena del secuestro de la droga. Además, se ordenaron peritajes para determinar las causas por las que la aeronave se precipitó.

Villalba destacó la labor de las tres fuerzas intervinientes: “Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar”. Sobre la avioneta y el vehículo hallados, señaló que presentan daños totales por el siniestro y el fuego intencional.

