Hallan otro avión abandonado en un campo de Santa Fe

SANTA FE.- Un avión turbohélice usado para el transporte de drogas fue hallado en la localidad de Curupaity, departamento San Cristóbal, 224 kilómetros al oeste de esta capital. Es la sexta aeronave de este tipo que es abandonada en campos dela provincia en lo que va del año, un indicador de la magnitud del tráfico de estupefacientes en la región, con derroteros que se inician en países limítrofes (especialmente, Paraguay y Bolivia) y buscan depositar sus cargas ilegales en manos del siguiente eslabón logístico del contrabando, que distribuye los cargamentos desde el centro del país.

Se trata de un Cessna 182, con autonomía de vuelo de 1500 kilómetros a una velocidad crucero de 280 kilómetros/hora. “Es una unidad de corto alcance, como las que se utilizan para este tipo de intervenciones”, confió a LA NACION un experto conocedor de estas actividades.

“Es una aeronave tipo que utilizan los narcotraficantes en esta zona”, amplió el especialista consultado por este diario.

El avión, identificado con la matrícula boliviana CP 3487, fue sometida a peritajes técnicos e inspeccionado con el auxilio de perros detectores de narcóticos de la Gendarmería.

Las autoridades sospechan que los tripulantes de la aeronave habrían descargado droga y lograron escapar del lugar antes de la llegada de los efectivos antinarcóticos, que reaccionaron afirmativamente.

Según los relatos a los que tuvo acceso LA NACION, el avión fue hallado en un campo de Curupaity, a unos dos kilómetros de la Ruta Nacional 34, cuando un productor rural notó la presencia de la aeronave.

De acuerdo con la reacción de los canes rastreadores de la Gendarmería, se presume que el avión había sido utilizado para transportar cocaína. No obstante, posteriores análisis realizados con escáneres especiales hallaron trazas de éxtasis en la cabina de comandos de la aeronave.

Un experto en estos temas confirmó que se trata de la sexta aeronave “fantasma” hallada en la región, incluso tras la caída reciente del narco rosarino Brian Bilbao, el especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo, cuya operatoria se extendió al menos desde 2020.

El informe oficial añadió que “el hallazgo se produjo poco antes de las 15 del jueves 20, cuando el encargado de un campo vio la avioneta inmóvil en un trigal y avisó a la policía local. Minutos después llegaron agentes de la comisaría 7ª de Arrufó. Los perros antinarcóticos reaccionaron al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga”, se remarcó.

Ante una consulta, los investigadores señalaron que presumen que la carga fue retirada antes de la llegada de las autoridades y que, como en hechos recientes, los responsables abandonaron la avioneta por motivos que aún se intenta esclarecer.

El resultado de la labor de los canes fue comunicado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal.

Como se dijo, el caso se suma a un antecedente reciente: el 11 de noviembre otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue hallada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína.

Aquella aeronave había “bajado” parte de los 956 kilos del cargamento incautado cuando fue detenido el narco rosarino Brian Bilbao en Exaltación de la Cruz. Este narcotraficante y su banda comenzó a ser investigado en 2020, tras una bajada de droga mediante una avioneta que aterrizó en jurisdicción de Cañada de Gómez.

Hasta el momento, no se registraron detenidos en el marco de la investigación, la cual busca determinar el origen del vuelo, la magnitud de la carga y las razones del abandono de la aeronave en el corazón de la provincia de Santa Fe.

En tanto, la Justicia y la policía de Santa Fe determinaron que el avión tenía la matrícula adulterada, por lo que los investigadores tratan de establecer su real procedencia.

En cuanto a la hoja de ruta, la investigación detectó que la aeronave no tenía un GPS, pero sí una antena de Starlink que brinda internet satelital, por lo que desde la fiscalía solicitarán a la empresa norteamericana información para tratar de establecer cuál fue el derrotero del turbohélice.

Otro tema que llevará semanas resolver es la identidad de los tripulantes. Se estima que son dos hombres, tripulación típica de este modelo de Cessna. Se presume, también, que podrían haber recibido apoyo de terceros para alejarse inmediatamente del lugar, incluso hacia países vecinos.