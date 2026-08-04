Una empleada de una heladería de Ramos Mejía, partido de La Matanza, se defendió de un violento intento de robo y logró resistir la agresión hasta que un grupo de vecinos intervino y redujo al atacante.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en un comercio ubicado sobre la avenida General San Martín al 90. Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

Según supo LA NACION, la joven se encontraba trabajando cuando un hombre ingresó al local le exigió el dinero de la caja registradora y su teléfono celular. Ante la negativa de la empleada, el sospechoso comenzó a amenazarla, lo que dio inicio a un forcejeo que se extendió durante varios minutos.

Una empleada de una heladería se defendió de un violento intento de robo en Ramos Mejía

Las imágenes muestran a la trabajadora intentando mantener la distancia con el agresor y evitando que se acercara tanto a ella como al sector del mostrador. En medio de la pelea, la joven comenzó a pedir ayuda a los gritos mientras intentaba contener el avance del hombre: “¡Salí, soltame, soltame!“.

Segundos después, un estante que separaba a ambos cayó al suelo como consecuencia del forcejeo. A pesar de la diferencia física, la empleada consiguió derribar al agresor y le pidió que abandonara el local.

Lejos de retirarse, el hombre volvió a abalanzarse sobre la víctima e intentó golpearla nuevamente. La mujer continuó resistiendo y volvió a pedir auxilio al grito de “¡Salí, ayuda!“. Parte del enfrentamiento se desarrolló fuera del alcance de las cámaras de seguridad.

Los gritos alertaron a varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones de la heladería. Al advertir lo que ocurría, algunas personas ingresaron al local, lograron apartar al atacante y lo retuvieron en la calle para impedir que escapara, mientras otros asistentes acompañaban a la empleada.

La rápida intervención de quienes estaban en la zona permitió controlar la situación hasta la llegada del personal policial, que se hizo cargo del procedimiento. De acuerdo con fuentes de la investigación, el acusado, de 51 años, fue trasladado a la dependencia correspondiente y quedó detenido por el delito de tentativa de robo.

La causa quedó en manos del fiscal José Luis Maroto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 13 del Departamento Judicial de La Matanza.