Una fiscal especializada en violencia de género quedará a cargo de la causa y se espera el testimonio de la novia de Moyano

Tras la excarcelación de Facundo Moyano en la causa que lo tiene como imputado por delitos de violencia de género, el expediente cambiará de fiscalía mientras se espera por el testimonio de Candela Arizaga, la mujer que la Justicia considera víctimas de lesiones leves y privación ilegal de la libertad. La joven de 23 años brindó una declaración inicial a los policías que intervinieron cuando corría por las calles de Belgrano bajo efecto de drogas y aportó otra versión al equipo de detectives que la entrevistó en el Hospital Pirovano, donde ayer recibió el alta luego de un tratamiento de doce horas desintoxicación. Falta su testimonio judicial.

Trascendió que no será el el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien tome esa declaración. Ese funcionario judicial indagó a Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad, imputó por esos delitos al gremialista y decidió su excarcelación. Pero al no tratarse de un caso de flagrancia, sino que debe investigarse lo sucedió dentro del departamento de Moyano en un lapso de, al menos, 48 horas, la causa será asumida por otra fiscalía.

Ya se decidió que el caso pasé a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo de Florencia Noerez.

En el expediente que deja la fiscalía de flagrancia figura el relato de vecinos de la torre en la que vive Moyano, que relataron que habían escuchado gritos, como de la discusión de una pareja en el piso 21, esa madrugada.

La policía tomó intervención luego del llamado del encargado del seguridad del edificio, que solicitó una ambulancia luego de un pedido de Moyano, para una víctima de un infarto, según la solicitud recibida por los operadores. esa situación será ahora parte de la investigación de la fiscal especializada en violencia de género. En el expediente figura, además, el resultado del examen toxicológico de Arizaga, que confirmó el consumo de cocaína.

El abogado Diego Storto aseguró que la joven estaba “destrozada” por lo ocurrido. “Estuve tres horas con ella durante la tarde (por su presencia en el hospital donde se recuperaba Arizaga) tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, sostuvo.

Storto también reveló el relato que le brindó Arizaga. “Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”.

Imagen de video que muestra a Facundo Moyano sujetando a Candela Arizaga en la calle

Diferente su la versión que brindó Moyano durante la indagatoria. “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

Así, el exdiputado nacional y sindicalista Facundo Moyano se defendió cuando fue indagado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El caso trascendió al conocerse el arresto del sindicalista, luego que la joven de 23 años saliese del edificio del barrio de Belgrano donde vive Moyano y corriese por la avenida del Libertador en una presunta crisis por el consumo de estupefacientes.

La declaración indagatoria de Moyano fue reconstruida a LA NACION por fuentes cercanas a la defensa del imputado, a cargo del abogado Miguel Molina. Tras la audiencia encabezada por el auxiliar fiscal Julián Pistone, el hijo del líder sindical Hugo Moyano recuperó la libertad, pero continúa imputado.

El abogado Miguel Molina y Facundo Moyano

La Justicia dispuso una serie de obligaciones que el sindicalista debe cumplir para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima a un radio de 300 metros.

El exlegislador estuvo detenido más de 12 horas. Primero estuvo alojado en la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad, en Belgrano, y después, antes de ser indagado, en una alcaidía del barrio porteño de Barracas.

Por pedido de Pistone, ayer a la tarde, el departamento donde vive Moyano, situado en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, fue allanado por la fueza de seguridad porteña.

Anoche, el abogado que representa a Arizaga, Diego Storto, había dicho que la joven está destrozada. “Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, sostuvo el letrado respecto de los estupefacientes consumidos por la pareja.

Llamada al 911

Todo comenzó ayer a las a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.

Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas. Fue derivada al hospital Pirovano, donde fue estabilizada.

Nuevos videos de Candela Arizaga mientras corría semidesnuda desde el departamento de Facundo Moyano

“Candela se está recuperando. Está bien. Pasó una situación dramática. No hablé de lo que pasó. No sabe, aún, si va a denunciar a Moyano. Seguramente va a ampliar su declaración. Al personal policial que le tomó testimonio habló de una situación tensa”, había dicho Storto luego de asumir la representación legal de la mujer.

Durante la tarde de ayer, la jueza penal, contravencional y de faltas porteña Julia Correa ordenó el allanamiento en el departamento de Moyano. La medida había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Cerca de las 18 el personal de la Policía de la Ciudad terminó el allanamiento en el departamento de Moyano. “El resultado fue negativo, no se secuestraron sustancias estupefacientes. Se encontró una jeringa, pero los reactivos dieron negativo, no había restos de estupefacientes”, dijeron voceros de la investigación. Sí, los uniformados secuestraron un dispositivo USB, un reloj Apple Watch y medicamentos.

A la noche, Moyano fue trasladado a la UFLA Norte, situada en un Polo Judicial del barrio de Saavedra, donde se realizó la “audiencia de intimación”.

Tras la declaración de Moyano, “en atención a las circunstancias objetivas del caso, a lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la inmediata libertad de Moyano”, dijeron las fuentes consultadas.

Entre las pruebas recolectadas por los investigadores figuran varias filmaciones de sistemas públicos y privados de videovigilancia que registraron el movimiento de la pareja al salir del departamento de Moyano. Dos de esos videos expusieron con bastante claridad la situación que vivieron Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, durante una madrugada de descontrol en Belgrano, que derivó en la imputación del sindicalista por privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

Ambas grabaciones fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Moyano y Arizaga habían comenzado a correr en la puerta del edificio de la avenida del Libertador 5414, donde vive el sindicalista.

En las imágenes se puede observar cómo Moyano toma de los hombros a su novia. La joven, aparentemente desorientada, intentaba abordar un colectivo de la línea 64.

En otra imagen, se pudo observar que Arizaga siguió su carrera e intentó abordar una unidad de la línea 60. Cuando el exdiputado agarró a la joven de los hombros, ella cayó a la calzada y se lesionó la rodilla.

La secuencia terminó cuando un oficial de la Policía de la Ciudad llegó a esa esquina y apartó a Moyano de Candela.

El secretario general del gremio de los Trabajadores de Peajes vestía una remera negra, pantalón corto del mismo color y zapatillas. Ante la presunción de que se trataba de una situación de violencia de género en flagrancia, los policías pusieron a resguardo a la joven y, posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Pirovano, donde fue atendida.

Mientras que Facundo Moyano fue trasladado a la comisaría vecinal 13A, donde quedó detenido, acusado del hecho de violencia género hasta que fue indagado y excarcelado.

Estás imágenes más, los dichos de los policías que intervinieron en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, que escucharon que Candela habría manifestado que habría sido agredida por Moyano, fueron algunos de los fundamentos que avalaron la apertura de la investigación por presunta violencia de género contra el exdiputado.