Le robó el acta y una bodycam a un inspector durante un operativo: fue inhabilitado de por vida para conducir

Un hombre de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir vehículos después de que protagonizara el robo de una cámara corporal y del talonario oficial para labrar multas de tránsito. Su víctima fue un inspector del Ministerio de Transporte bonaerense.

Todo sucedió a la altura del peaje Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata durante un operativo de control del que participaban agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y personal de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa).

Las imágenes de lo ocurrido a la altura del peaje Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata

“Durante el operativo, los agentes detectaron que una camioneta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. Al ser detenida para confeccionar el acta correspondiente, el conductor, de 32 años, reaccionó de forma violenta: arrebató el talonario oficial utilizado para labrar las infracciones, corrió hacia uno de los inspectores y le sustrajo la cámara corporal (conocida como bodycam) que llevaba colocada en el uniforme. Inmediatamente después volvió a subir al vehículo y escapó a alta velocidad“, informó el Ministerio de Transporte bonaerense en un comunicado de prensa.

Toda la secuencia quedó filmada por la bodycam del inspector de tránsito. La VTV había vencido en mayo pasado. Cuando el agente de tránsito labraba el acta y le informaba al infractor que le iban a tener que retener la cédula de conducir, el automovilista reaccionó de forma violenta.

“¿Cómo?“, preguntó el conductor. “No amigo, me la tiene que devolver”, sostuvo y le sacó el acta. Después amenazó con llamar a la policía e insistió: “No me pueden retener la cédula [de conducir]”.

Tras volver sobre sus pasos y exigir que le devolvieran la licencia de conducir, le arrebató la bodycam al agente de tránsito. Después se subió a la camioneta y escapó a toda velocidad.

La cámara corporal, que el infractor se descartó, fue recuperada a partir de los datos aportados por el geolocalizador.

“El Ministerio de Transporte hizo la denuncia correspondiente y puso toda la información y las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación. Asimismo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación de por vida del conductor para conducir, en virtud de la gravedad de los hechos y del riesgo que su accionar representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, dijo: “No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura”.