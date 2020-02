Valeria Paolino tiene 41 años, es abogada y especialista en Criminología

Es el desafío más importante en su carrera en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Abogada y estudiante de un posgrado en Criminología, de 41 años, Valeria Paolino se convirtió en la primera mujer a cargo de una unidad regional de la fuerza federal. Se hizo cargo de la región Patagónica, donde está al mando de más de 500 uniformados que, entre otras tareas, deben luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Su primera misión, según adelantó a LA NACION, es reforzar "la Isla" para evitar el contrabando de drogas. "La Isla" no es otra que la provincia de Tierra del Fuego, una ruta usada por la logística del narcotráfico para llegar a Chile.

"La designación como jefa de la unidad me sorprendió, no me lo esperaba. Es un desafío muy importante. Es una situación inédita en la PSA", afirmó la comisionada mayor Paolino. Bajo su jurisdicción (que abarca Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) tiene 12 aeropuertos.

Valeria Paolino junto con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic

Ingresó en la fuerza en 2005, cuando todavía se denominaba Policía Aeronáutica Nacional (PAN). La PSA fue creada por decreto en febrero de 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner después de que se descubriera que en un vuelo de la empresa Southern Winds (SW) empleados infieles había ocultado valijas con 60 kilos de cocaína. Las maletas con la droga fueron secuestradas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España.

Oriunda de Monte Grande, en Esteban Echeverría, ingresó en la PAN motivada por el trabajo de su padre, integrante de Fuerza Aérea. Su primer puesto de trabajo fue en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en la guardia de preembarque. El año pasado había sido nombrada jefa de Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo (Uocnydc) I.

"Cuando ingresé en la fuerza, en 2005, nunca imaginé la proyección que podía tener. Antes era impensado", explicó desde Bariloche.

Fue puesta en funciones por el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, el 4 de este mes. Ese día asumieron los jefes de todas las unidades regionales de seguridad aeroportuarias (URSA).

"La seguridad es un derecho y nuestra obligación es garantizarla en sus facetas tanto preventiva como compleja, y en ese marco, la PSA está para prevenir, investigar y combatir el delito complejo", afirmó Glinski al poner en funciones a los jefes de las cinco unidades regionales.