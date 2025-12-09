El baterista de un ex Callejeros dijo que tenía una bomba en la valija y le prohibieron subirse al avión

Domingo, poco antes de la medianoche. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hacía el control del vuelo WJ 3083 de la línea aérea JetSmart que iba a unir el aeropuerto de Mendoza con el de Ezeiza cuando uno de los pasajeros dijo que, en su equipaje, llevaba una bomba. Los uniformados evacuaron la zona e hicieron una inspección exhaustiva. El resultado fue negativo. Pero el daño ya estaba hecho.

Finalmente, el músico Luis Lamas, baterista invitado de la banda Don Osvaldo, liderada por Patricio Pato Fontanet, excantante de Callejeros, dijo que había sido una broma.

Luis Lamas junto a Patricio Fontanet (ex cantante de Callejeros y actual líder de Don Osvaldo) Instagram

“Se realizó un control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotécnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo. Cabe destacar que el pasajero refirió que lo que había expresado en voz alta era una broma”, dijeron a LA NACION fuentes de la PSA.

Los voceros consultados agregaron: “La Unidad Fiscal Federal N°1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y de no mediar impedimentos legales sobre el causante se le permita retirarse de la dependencia".

El control estuvo a cargo de personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex) de la PSA.

Luego, el personal de JetSmart labró un formulario de “pasajero disruptivo” y no le permitió a Lama abordar el vuelo, dijeron fuentes de la causa.