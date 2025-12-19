Puerto Iguazú: detuvieron a un dealer con una droga letal, “que transforma a los consumidores en zoombies”

La investigación había comenzado en abril pasado, después de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentara en la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, en Misiones, un “parte preventivo” donde se daba cuenta de actividades de venta de estupefacientes en la ciudad, en la zona de la Triple Frontera. Ocho meses después, fue detenido un dealer con 1,156 kilogramos de Pedra, una droga considerada letal y que transforma a los consumidores en zoombies.

Así lo informó la PSA en un comunicado de prensa. “La Pedra, es una droga nueva creada de la sustancia residual que queda cuando se produce cocaína", explicaron desde la fuerza federal de seguridad.

Como se dijo, la causa comenzó hace ocho meses. Tras presentar el “parte preventivo”, la PSA pidió autorización para profundizar la investigación sobre un inmueble donde se sospechaba se hacían la venda de droga al menudeo.

La PSA capturó a un narcotraficante con droga letal en Iguazú prensapsa

“Luego de diversas y prolongadas tareas de campo sobre los movimientos del sospechoso, los oficiales de la PSA pudieron establecer otros dos inmuebles en el cual también se realizaban las actividades de narcomenudeo. Con el material probatorio reunido se llevaron a cabo tres operativos”, según el citado comunicado de prensa.

En uno de los operativos fue detenido el sindicado dealer investigado por los detectives de la PSA.

La fuerza federal de seguridad informó: “En los allanamientos se secuestraron 1156 gramos de Pedra, la nueva droga psicoactiva mortal que transforma a las personas en zombies y azota a la provincia de Misiones. Se trata de un estupefaciente creado de la sustancia residual que queda de la producción de la cocaína. También se incautaron de dinero en efectivo, tres balanzas de precisión, un vehículo, 50 municiones calibre 22 y cuatro teléfonos celulares".

En la causa interviene el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, y el fiscal federal, Marcelo Bernachea.