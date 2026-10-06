Una mujer murió baleada por su pareja, que fue arrestado con dos revólveres en su poder

MAR DEL PLATA.- Un nuevo femicidio, el tercero en lo que va del año en esta ciudad, fue cometido esta mañana en una vivienda del barrio Las Heras, al sudoeste del casco céntrico, donde una mujer de 27 años murió baleada por el hombre que era su pareja, de 35, que poco después fue arrestado en las cercanías de la escena del crimen; portaba dos armas de fuego.

Fuentes judiciales indicaron que vecinos pidieron ayuda tras escuchar una discusión, gritos y al menos un disparo en la vivienda situada en Reforma Universitaria y Güiraldes, donde vivía la víctima, identificada como Rocío Aylén Núñez.

El detenido por el femicidio en Mar del Plata

Policías que acudieron al lugar la encontraron con una herida sangrante en el cuello y agonizante, casi sin signos vitales. Fue trasladada de inmediato hasta el centro de salud municipal más cercano, donde fue recibida por personal médico que constató su fallecimiento; presentaba una profunda hemorragia derivada de lesiones en vasos sanguíneos importantes.

Con datos obtenidos en el lugar se consiguió tener un perfil del sospechoso, un hombre con el que Núñez mantenía una relación y que acababa de ser visto en el lugar del hecho. Finalmente lo ubicaron a pocas cuadras y pudo ser reducido por efectivos policiales. Cuando requisaron sus bolsillos, le encontraron dos revólveres con balas en el tambor, uno calibre 38 y otro 32. Fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Revólver incautado por la policía

El fiscal Carlos Russo, que está al frente de la investigación, calificó el hecho como femicidio y ordenó la autopsia, que se concretaría en el transcurso de esta tarde. Al imputado se lo alojó en la Unidad Penal 44 de Batán y en las próximas horas será indagado. Se trata de José Leonardo César Urbistondo, sobre quien pesaban pedidos de captura por hechos delictivos cometidos entre julio y agosto últimos.

Según la principal hipótesis que sigue el fiscal, el femicidio habría sido el desenlace violento de una discusión derivada de la relación sentimental que tenía o había tenido esta pareja.

Revólver incautado por la policía

Se trata del segundo femicidio en Mar del Plata en poco más de dos meses y el tercero en el transcurso del año.

El anterior, de notoria trascendencia nacional por las características del caso, ocurrió a principios de agosto en un sector de la plaza próximo a Punta Mogotes. La víctima fue Johana Mariel Antonich, de 27 años. La chica había ido al complejo de cabañas Punta Canteras, aún sin inaugurar, convocada desde redes sociales por una supuesta oferta de trabajo. Sus hermanos fueron a buscarla horas después y con policías la encontraron estrangulada y con indicios de haber sufrido un abuso sexual.

Por el caso están detenidos con prisión preventiva el sereno del lugar, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, y un amigo que lo acompañaba en la tarde de ese 31 de julio, José Luis Aquino. El primero era vecino de la madre de Antonich y a partir del relevamiento de su teléfono celular se confirmó que fue quien la citó en ese lugar. Ambos están acusados de femicidio.

Johaha Antonich tenía 24 años y era madre de dos hijos.

El caso anterior también ocurrió en ese mismo barrio y a la víctima, Mercedes Rosa De Luca, de 57 años, la encontraron en un lote con altos pastizales. Por el hecho también quedó detenido el hombre que era su pareja.

El ahora imputado por femicidio había denunciado que ella se fue de la casa y no regresó. Por cámaras de seguridad se registraron sus movimientos y así se llegó hasta el descampado de las calles Soler y Crocce, donde se encontró el cuerpo.

La autopsia confirmaría luego que la causa de muerte fue asfixia mecánica intencional, con lo que la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la investigación, confirmó la acusación por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.