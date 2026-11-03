Una uña postiza y una estafa con 15 aires acondicionados, las pistas para llegar al sospechoso de un doble crimen en Misiones

A Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher los mataron a puñaladas. El doble crimen ocurrió delante del hijo de dos años de las víctimas y por el hecho fue detenido un excadete de la Policía de Misiones. Para los investigadores, el presunto homicida habría orquestado el doble crimen para no pagar una deuda por 15 aires acondicionados.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. La pista que más complica al sospechoso, identificado como Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años, es una uña postiza hallada en su casa del barrio Villa Mosquera, en Oberá, Misiones.

“Si bien todavía resta conocer el resultado de un peritaje, a simple vista, la uña postiza hallada en la casa del sospechoso coincide con una uña postiza que los médicos forenses descubrieron que le faltaba a Gritzmacher”, dijo la fuente consultada.

Además, en las últimas horas, los detectives judiciales y policiales a cargo de la investigación habrían obtenido una filmación donde se vería al sospechoso comprando cuchillos que, pocas horas después, habría utilizado para matar a las víctimas.

En principio, para matar a la pareja, el asesino usó dos cuchillos, pero no se descarta que las armas homicidas hayan sido tres.

La investigación está a cargo del juez Diego Lafata, que conduce el Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá. De la pesquisa participa personal de la Unidad Regional II de Oberá de la Policía de Misiones.

Peritos trabajan en las cercanías de donde fueron encontrados los cuerpos Policía de Misiones

Los cuerpos de Schulz, de 39 años, y Gritzmacher, de 29, fueron hallados la mañana del jueves pasado en un camino vecinal de Los Helechos, Oberá.

El auto de las víctimas, un Ford Fiesta negro, estaba en la denominada Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5.

El cuerpo de Schulz fue hallado en el asiento del acompañante del vehículo. El cadáver de la joven estaba sobre la tierra, a un metro del auto.

“En el interior del auto, cuando fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, dormía un niño de dos años, hijo de la pareja”, explicaron en su momento a LA NACION fuentes policiales.

La pareja tenía otro hijo más grande, de nueve años, que la noche del miércoles había quedado al cuidado de la abuela materna, a la que Gritzmacher y Schulz.

Las víctimas, según explicaron los voceros consultados, conocían al sospechoso. La pareja se dedicaba a vender electrodomésticos e Ifrán supuestamente había sido intermediario en una venta de 15 equipos de aire acondicionado.

“Creemos que todo se trató de una estafa y que no existió el comprador de los 15 acondicionadores de aire. Ifrán inventó la existencia de una persona para simular la operación de venta. Después, ante la exigencia del pago de la deuda, planificó el doble crimen”, explicó a LA NACION una fuente de la investigación.

Entonces, las víctimas se dirigieron a la zona de la denominada Picada Cabral, citadas por el sospechoso. Pensaban que iban a cobrar el dinero que Ifrán les adeudaba, pero en realidad iban a una cita con la muerte.

Las filmaciones de cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir los movimientos previos y posteriores al doble crimen. Una grabación registró el paso del auto de las víctimas hacia la zona donde fueron asesinadas y también captó a una moto, donde circulaba el sospechoso.

Con las pruebas reunidas por los detectives policiales, el juez Lafata ordenó detener al excadete. En los próximos días lo indagaría por el delito de homicidio criminis causae.

“La evidencia digital es muy contundente para verificar los datos que van surgiendo en la calle y fue lo que nos terminó llevando a una persona”, sostuvo el magistrado ayer en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el comisario Claudio Ludke, jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones.