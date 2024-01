escuchar

La red social de avisos clasificados de Meta, Facebook Marketplace quedó nuevamente mal parada tras otro caso de una falsa venta y estafa que terminó con el asesinato de un hombre interesado en adquirir una motocicleta. Este fue engañado por tres hombres que, en una emboscada, se hicieron de los 3000 dólares que trajo consigo y lo mataron de un balazo en el pecho.

La víctima, de 55 años, fue asesinado de dos balazos en la localidad bonaerense de Wilde por delincuentes que le robaron los dólares que llevó para pagar una moto cuya compra había pactado por la red social Marketplace, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en Martín Fierro y Sevilla, de Wilde, partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense. Esto es a una cuadra del Complejo de Wilde del Club Atlético Independiente.

La víctima fue identificada como Pablo Adrián Correa, que horas antes había pactado la compra de una moto con un joven por la red social, aunque cuando fue al encuentro fue emboscado por tres delincuentes que le robaron 3000 dólares que llevaba para la transacción.

Los voceros dijeron que Correa se resistió al robo y recibió un balazo a la altura del tórax y otro en la pierna derecha, a raíz de lo cual murió poco después cuando era sometido a una cirugía en el hospital Mi Pueblo de Lanús.

Tras el crimen, el fiscal de Instrucción de Avellaneda, Elbio Laborde y la policía de la comisaría 5ª de Avellaneda confirmaron a LA NACION que uno de los sospechosos ya fue aprehendido. Esperan poder atrapar a los dos restantes en allanamientos previstos.

La detención fue en una vivienda ubicada a 150 metros de donde ocurrió el crimen.“”En principio no sería el autor del disparo, pero si estuvo en el hecho“”, detalló a la agencia Télam una fuente con acceso a la investigación.

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Avellaneda.

La aplicación no cobra comisiones y muchos usuarios se ven seducidos por ello. De todos modos, Facebook tiene una serie de recomendaciones para asegurarse que la venta sea real y segura.

Adrián Carrea había pactado la compra de una moto.

La “zona franca” en la que acechan estafadores, ladrones

Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, opera desde octubre de 2016, con un crecimiento exponencial de interés y operaciones. Y si bien Meta tiene sus normas y políticas relativas a lo que se puede o no se puede publicar, y consejos preventivos para los usuarios, estafadores, ladrones y comerciantes de bienes robados o falsificados, encontraron en la plataforma un nicho que crece día a día.

Delincuentes ofrecen prácticamente de todo: armas, autos, motos, bicicletas y celulares robados, inmuebles “flojos de papeles”, recetas y certificados médicos, drogas... Además, cientos de usuarios publican de buena fe productos nuevos y usados, y son víctimas de estafas. Otros son “seducidos” por artículos a valores demasiado convenientes, que resultan no ser otra cosa que un señuelo usado por asaltantes que acuerdan citas solo para atacar y robar el dinero que los clientes llevan para pagar productos inexistentes.

El uso de Marketplace ha aumentado exponencialmente a partir de marzo de 2020, con el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19. Y como mercado del usado por excelencia, en esa red hay de todo. Así como proliferaron las oportunidades, también aparecieron los riesgos. Los valores por debajo de los precios de mercado, la urgencia por comprar o vender y la ausencia de referencias son señales de alarma.

Maximiliano Méndez, comisario de una de las dependencias de lucha contra el cibercrimen dependiente de la Superintendencia de Delitos Cibernéticos de la Policía de la Ciudad, explicó a LA NACION: “En Marketplace se ofrece de todo, y al no estar regulado, estás a las buenas de Dios”.

Tanto en Marketplace como en MercadoLibre, la otra plataforma masiva de compra-venta, es necesario crear una cuenta de usuario para operar. Pero tienen diferencias. Marketplace es un lugar de avisos clasificados dentro de una red social y no gestiona la transacción de pagos, por lo que no cobra ninguna comisión: solo facilita el contacto entre partes, y no está obligado a velar por las garantías de lo que pase una vez establecido ese contacto. En Marketplace no hay énfasis en la verificación de identidad. Mercado Libre, en cambio, procesa transacciones y realiza revisiones de identidad, lo que aumenta los niveles de seguridad de operación, sin que eso signifique que no se produzcan engaños o estafas.

