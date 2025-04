Según los expertos, esta es la pregunta que tenés que hacer para reconocer una estafa telefónica

En los últimos años, se registró un aumento en las estafas telefónicas que reavivó el pánico social, especialmente porque los ciberdelincuentes implementaron técnicas más sofisticadas para hacerse pasar por algún familiar o amigo. Incluso, adoptaron el uso de Inteligencia Artificial (IA) para modificar sus voces.

Si todavía no experimentaste una trampa de este tipo, enterate cómo reconocerlas con una pregunta específica.

Los ciberataques ganaron mayor preponderancia con el desarrollo de la IA, que permite clonar la voz de familiares o personas conocidas (Fuente: Pexels)

La clonación de voz es una de las técnicas más populares que ganó repercusión con la implementación de la IA. Tras un escaneo previo de los contactos, es posible imitar los tonos y algunos modismos de un ser querido o pariente. Con un software avanzado, los delincuentes pueden manipular audios para que suenen como si fueran realizados por alguien conocido.

El objetivo es inducir a la víctima a que revele su contraseña bancaria u otra información que exponga sus bienes digitales. En ciertos casos, incluso logran engañar a las personas para que realicen transferencias o proporcionen datos confidenciales.

Para evitar caer en estas estafas, los expertos señalaron que existe una pregunta única e infalible que puede ayudar a determinar si la llamada proviene de un ciberdelincuente o de alguien de confianza. Esa pregunta es: “¿Cuál es el nombre de mi primera mascota?“.

La pregunta "¿Cuál es el nombre de mi primera mascota?", puede disuadir a un ciberdelincuente (Fuente: Pexels)

Este truco es intencional, ya que se considera que los delincuentes no tienen forma de conocer o rastrear cómo se llamaba tu primera mascota o si alguna vez tuviste una. Si del otro lado no se escucha una respuesta satisfactoria, es muy probable que se trate de una estafa. Por eso, se recomienda cortar la comunicación de inmediato y hacer la denuncia correspondiente en caso de haber brindado algún dato sensible.

Las tres frases que pronuncian los ciberdelincuentes y que sirven para reconocer una estafa telefónica

Expertos en ciberseguridad indicaron que los delincuentes suelen utilizar una serie de frases específicas que pueden funcionar como señales de alerta para identificar un engaño.

El especialista en seguridad informática Julio López estudió el modus operandi de este tipo de estafas. Lo llamativo es que, según su análisis, una llamada proveniente de un número de celular desconocido tiene un 90 % de probabilidades de ser una estafa. “Con ese simple llamado detectan que del otro lado hay una persona a la que pueden intentar engañar”, indicó.

Las estafas telefónicas más comunes

A partir de esto, dio a conocer cuáles son las frases más comunes que suelen usar. Estas funcionan como una alarma para quienes atiendan una llamada de este tipo.

Las tres frases más comunes en una estafa telefónica:

“Vamos a simular un crédito” . Con esta frase, el estafador aparenta ofrecer un servicio a cambio de los datos personales de la persona.

. Con esta frase, el estafador aparenta ofrecer un servicio a cambio de los datos personales de la persona. “Le enviamos un código de seguridad a su teléfono” . Esta es una de las más frecuentes. Si la víctima comparte ese código con el estafador, le otorga acceso a cuentas bancarias o aplicaciones de pago.

. Esta es una de las más frecuentes. Si la víctima comparte ese código con el estafador, le otorga acceso a cuentas bancarias o aplicaciones de pago. “Vamos a instalar una aplicación”. El delincuente induce a la víctima a descargar un software con el cual puede acceder a su información personal y financiera almacenada en el celular.

Tip indispensable para aumentar tu seguridad

Es fundamental tener agendados a todos los contactos conocidos. Si recibís un llamado inesperado o con características sospechosas, atendelo con los recaudos necesarios o, directamente, cortá la comunicación. Si es alguien que conocés, sin dudas podrá contactarse por otros medios.

Recordá que ni los bancos ni ningún organismo gubernamental te va a pedir información confidencial por teléfono. En todo caso, lo harán por correo certificado o de forma presencial en sus respectivas sucursales.