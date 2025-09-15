Vecino héroe: vio el robo a un chico, lo subió a su auto y persiguió al ladrón hasta reducirlo en plena calle

Un robo callejero en Zárate derivó en una escena inesperada de coraje ciudadano. En la mañana del domingo, en la intersección de Avenida Antártida Argentina y la calle Paraguay, un adolescente fue asaltado por un delincuente que le arrebató el celular y huyó en bicicleta. Sin dudarlo, un vecino comenzó a perseguirlo en su auto, lo interceptó y logró que el joven recuperara su teléfono .

Las cámaras de seguridad del barrio y municipales captaron con claridad la secuencia. En las imágenes se observa el instante en el que un automovilista que circulaba por la zona advierte el ataque al adolescente y, lejos de permanecer indiferente, decide intervenir. Primero frena su marcha, abre la puerta de su vehículo y hace subir al joven que acababa de ser asaltado. Con él a bordo, inicia una persecución que se prolonga por varias cuadras, siguiendo de cerca al ladrón que intentaba escapar en una bicicleta roja.

La corrida culminó en el cruce de calle 24 y Saavedra. Allí, el hombre estacionó su auto, descendió rápidamente y comenzó a correr detrás del sospechoso. En una maniobra arriesgada, logró alcanzarlo y derribarlo de la bicicleta en la que intentaba escapar .

El delincuente quedó inmovilizado en el suelo hasta que llegaron los efectivos de seguridad. Primero arribó un móvil del Centro de Operaciones Zárate (COZ), que patrullaba a pocas cuadras y detectó movimientos extraños en la zona, por lo que se dirigió de inmediato al lugar. Minutos después, tras ser alertados, efectivos de la policía bonaerense acudieron a la escena: lo redujeron formalmente, lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría local.

El desenlace tuvo un gesto cargado de emoción. Una vez que los uniformados se hicieron cargo del agresor, el joven y el vecino que lo rescató se fundieron en un abrazo, agradeciendo la ayuda y la valentía que evitaron que el delito quedara impune.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el ladrón fue trasladado a la dependencia de la zona y ahora se encuentra a disposición de la fiscalía de turno.