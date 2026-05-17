Detienen a un sospechoso que tenía armas y una bomba molotov: estaría detrás de ataques antisemitas

Un hombre de 57 años, vendedor ambulante, fue detenido en las últimas horas en su casa en La Plata sospechado de ser el autor de una serie de ataques de carácter antisemita, mediante el uso de armas incendiarias, contra instituciones de la comunidad judía local.

La investigación penal, liderada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de su Dirección de Contraterrorismo, comenzó luego de que se radicaran dos denuncias por hechos antisemitas ocurridos en la capital provincial.

Ataques antisemitas en La Plata: detienen a un sospechoso que tenía armas y una bomba molotov

El primer ataque fue denunciado por un directivo del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, ubicado en la calle 11, entre 58 y 59, donde los investigadores encontraron una bomba molotov que había impactado contra la ventana de un primer piso durante la madrugada del 30 de abril, situación que provocó daños materiales en el vidrio, si bien no llegó a explotar, informaron las fuentes a LA NACION.

El segundo violento hecho ocurrió tres días después, el 3 de mayo, cuando las cámaras de seguridad registraron a un hombre cuando arrojaba una bomba molotov encendida contra la pared de la sinagoga Beit Jabab, sita en la calle 16, entre 46 y 47. El fuego fue extinguido a los pocos segundos, sin causar heridos.

El relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, sumado a la recolección de testimonios clave, permitió a los investigadores determinar que el atacante se había trasladado a pie desde su propia vivienda hacia ambos objetivos. Con estas pruebas a mano, la titular de la UFIJ n.º 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del sospechoso, que fue sorprendido por el operativo policial mientras dormía.

Ataques antisemitas en La Plata: detienen a un sospechoso que tenía armas y una bomba molotov

Sobre la cama del hombre, los efectivos hallaron tres armas de fuego: una carabina calibre .22 Mahely, un pistolón de dos caños calibre .16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 Smith & Wesson.

Ataques antisemitas en La Plata: detienen a un sospechoso que tenía armas y una bomba molotov. Policía Bonaerense

También encontraron una gran cantidad de municiones de diversos calibres (incluidos proyectiles de 9 mm y 3,80 mm) y una bomba molotov casera compuesta por un frasco de vidrio, un mechero y líquido inflamable.