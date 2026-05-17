Seis policías imputados por el caso del joven que murió ahorcado en la celda de una comisaría de Córdoba

CÓRDOBA.- Seis policías fueron imputados por la Justicia de Córdoba en la causa en la que se investiga la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría 6a. y que murió tras ser internado en coma. Por ese caso hubo enfrentamientos callejeros en barrio Bajo Pueyrredón, donde vive la familia del muchacho, horas después de que se confirmara su muerte. Ya hay una agente detenida por este caso.

La investigación de la muerte de Orihuela está a cargo del fiscal Andrés Godoy, quien avanzó con las imputaciones de los agentes por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo.

La detenida es la mujer policía con la que el joven habría tenido discusiones en noviembre y diciembre del año pasado; la investigación indica que lo habría detenido y, aunque en la Unidad Judicial le precisaron que no estaba vigente la orden de captura, de todas maneras entregó el procedimiento.

Los otros imputados son el chofer y su compañero en el móvil en el que lo detuvieron; los dos agentes que estaban de guardia cuando lo hallaron ahorcado y un comisario que fue quien le entregó su celular a la agente detenida para que borrara mensajes que podrían incriminarla; el oficial jefe está acusado de presunto encubrimiento agravado.

La familia del joven, que era amigo de Morena Rial, denunció desde el primer momento que había sido “perseguido” y que la muerte había sido consecuencia de un “abuso policial”. Orihuela fue arrestado dos veces en un día y medio por órdenes de captura que estaban vencidas.

La primera detención fue en un operativo en Bajo Pueyrredón, por un requerimiento de captura de Entre Ríos; quedó en libertad al día siguiente al comprobarse que ese pedido había caducado. A las 24 horas lo arrestaron de nuevo. Cuando su madre fue a la comisaría a llevarle comida, le dijeron que no podía verlo porque estaba dormido. Al rato le avisaron que se había ahorcado.

Orihuela había quedado en libertad días antes de su muerte después de haber pasado cuatro meses detenido en la cárcel de Bouwer, acusado de integrar una banda que robaba celulares; acordó un juicio abreviado y quedó en libertad condicional.

Las informaciones oficiales apuntaron a que el joven se había querido ahorcar en la celda con un buzo. Su familia, desde el primer momento, rechazó esa versión y reclamó una investigación sobre lo sucedido.

El Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad secuestró los celulares de los oficiales que estaban de guardia y días después el fiscal Godoy ordenó las imputaciones. La abogada de la familia planteó que podría haber existido una instigación al suicidio. La familia subrayó que Orihuela no padecía depresión.

Cuando se conoció su muerte, Morena Rial posteó en sus redes: “Te vamos a extrañar, papá. Te quiero muchísimo. Que descanses en paz. Te merecés el cielo entero. Algún día nos volveremos a encontrar. Nos dejaste hechos mierda”.

Agregó: “Gracias por haberme defendido siempre sin pensarlo. Sin dudarlo siempre estuviste para mí. Volá alto, amigo”. Y subrayó: “Vamos a hacer justicia. Te lo prometo. No voy a estar tranquila hasta que pague uno por uno tu muerte. Promesa”.