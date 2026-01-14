Vecinos atraparon a un hombre que arrojó a una mujer desde un balcón durante un intento de robo

La secuencia ocurrió de madrugada, en un complejo de departamentos de barrio Alberdi, en la capital cordobesa, cuando un grito resonó entre los balcones y varios vecinos se asomaron para ver qué ocurría. Lo que siguió fue el golpe seco de un cuerpo al caer sobre el patio interno. En los pisos superiores, algunos vecinos se asomaron por la baranda y alcanzaron a ver a una mujer tendida en el piso y, en el balcón de arriba, a un hombre que discutía mientras intentaba huir hacia el interior del departamento. Minutos después, varios inquilinos de la torre lograron interceptarlo en los pasillos y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió en las primeras horas del miércoles en el inmueble situado en la Avenida Colón al 1800. En ese punto, personal policial aprehendió a un hombre de 27 años, señalado por haber arrojado desde un balcón hacia un patio interno a una mujer de 44 años. Según detalló un vecino de la torre contigua, el agresor mantuvo una discusión con la víctima previo a empujarla al vacío.

La réplica de arma de fuego secuestrada durante el procedimiento policial en Av. Colón al 1800 Policía de Córdoba

Cuando los efectivos ingresaron al complejo, encontraron a la mujer en el sector interno del edificio, donde recibió las primeras asistencias. Luego fue trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos y lesiones de diversa consideración. De acuerdo con el parte, permanece internada, aunque sin riesgo de vida.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves que pertenece a la víctima. La réplica, de tamaño real y con características similares a un arma corta, fue hallada dentro del departamento donde ocurrió la agresión, según el parte. Los otros elementos fueron recuperados en el mismo sector del edificio.

El patio interno del complejo de departamentos, donde cayó la mujer de 44 años tras ser arrojada desde un balcón Policía de Córdoba

El relato de los vecinos indica que tras la caída de la mujer, el sospechoso intentó abandonar el lugar, pero fue cercado por un grupo de habitantes antes de llegar a la salida del complejo. Un efectivo del Cuerpo de Acción Preventiva lo esposó en la vereda, tal como se observa en una de las fotos del procedimiento.

El espacio interno del edificio quedó precintado durante las tareas de recolección de pruebas. En las imágenes se aprecia la zona donde cayó la mujer y parte de los balcones que dan al patio, en un sector iluminado por farolas bajas. La investigación quedó a cargo del magistrado interviniente, quien deberá determinar si el sospechoso actuó en un intento de robo, tal como señalaron fuentes policiales al describir el hallazgo del juego de llaves y del teléfono pertenecientes a la víctima.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.

Un efectivo del Cuerpo de Acción Preventiva junto al sospechoso en la vereda del edificio de barrio Alberdi Policía de Córdoba