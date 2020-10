Vecinos en peligro. Villa Sarmiento, zona liberada para una ola de robos

Vecinos de Villa Sarmiento reclaman por la ola de robos que sufren en esa localidad del partido de Morón Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Seis robos en la misma cuadra durante la última semana. Otro raid de delincuentes que circulaban en un auto en busca de víctimas y que en pocos minutos se llevaron las pertenencias de, al menos, cuatro personas. Mujeres sorprendidas en las calles, asaltadas y golpeadas. Esas escenas de inseguridad se repiten cada vez con mayor frecuencia en Villa Sarmiento. Los vecinos de esa localidad del partido de Morón tienen miedo. Sienten que el delito merodea en cada esquina. Y que cualquiera de ellos, en cualquier momento, puede convertirse en víctima.

Decenas de vecinos ganaron las calles en las últimas horas para protestar por la inseguridad en esta localidad del partido de Morón que cuenta con un rápido acceso a la Autopista del Oeste y a la que la vía del ferrocarril separa de la populosa ciudad de Ramos Mejía, pero que también está muy cerca de dos puntos conflictivos de la zona oeste: la villa Carlos Gardel -detrás del hospital Posadas- y el Barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela.

Sobre la calle Pastor Obligado, muy cerca del cruce con Gelly y Obes, vive Lita, una jubilada que fue sorprendida por tres delincuentes en el patio de su casa. Su caso fue relatado por una de sus vecinas. "Hace un mes le quisieron abrir las rejas del patio a Lita y no pudieron entrar. Reforzó las rejas, pero el domingo pasado, cerca de las 7, le entraron a robar y lo peor fue que la señora se encontró con los tres delincuentes en el patio de su casa. Le dieron vuelta todo, le levantaron el piso, le rompieron el inodoro y la golpearon", contó Estela, también jubilada, que presta mucha atención cada vez que sale de su casa luego de haberse enterado de infinidad de episodios de inseguridad en su barrio.

Esa sensación de sentirse desprotegidos que exponen los vecinos de Villa Sarmiento quedó al descubierto la mañana del lunes con el raid delictivo realizado por cuatro delincuentes que circulaban en un Peugeot 308. Cuatro personas fueron víctimas de esa gavilla en un puñado de minutos.

Uno de los pintores fue sorprendido por delincuentes mientras trabajaba en una casa de Villa Sarmiento Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El primer hecho sucedió a las 7.07, según el detalle aportado por una cámara de seguridad. En ese momento, tres de los ladrones bajaron del vehículo para interceptar a un peatón y llevarse su billetera y celular. Pocos minutos después, esos delincuentes sorprendieron a un jubilado que paseaba a su perro en Gelly y Obes al 600, a solo cinco cuadras de la comisaría 5a. de Morón.

El tercer robo de ese grupo también fue registrado por cámaras de seguridad, a dos cuadras del ataque al jubilado. Antonio, un exchofer de colectivos de larga distancia que se quedó sin su puesto por la pandemia, hace changas como pintor y se encontraba en la puerta de un edificio en Gelly y Obes al 800. "Eran las 7 y pico. Llegué temprano y como mi primo es el encargado le mandé un WhatsApp para ver si ya había llegado. Me dijo que estaba a dos cuadras", contó Antonio. Agregó que, en cuanto leyó esa respuesta levantó la vista y observó que un auto frenaba a la par suya. La grabación de videovigilancia mostró que a las 7.33 Antonio fue víctima de esos ladrones, que se movían sin problemas por el barrio en busca de blancos para sus rápidos asaltos desde hacía poco menos de media hora.

"Primero pensé que era mi primo, pero se bajaron tres personas y una me apuntó con un arma, mientras que las otras dos me palpaban para llevarse el celular. Vengo a pintar casas para ganarme el pan del día. Me da mucha bronca porque yo me quedé sin empleo y fui a buscar trabajo, mientras que estos pibes no tienen educación ni respeto. Yo vengo acá para pagarle la carrera a mi hijo, me rompo la espalda trabajando para darle toda la plata a él, para que pueda ser algo, no le enseño a robar", dijo Antonio.

Una verdulería, como otros comercios en Villa Sarmiento, fue reiterado blanco de ladrones Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Esos ladrones no abandonaron la zona. Luego fueron hasta la calle Perú y robaron un Volkswagen UP!. Estuvieron casi una hora merodeando el barrio antes de dejar Villa Sarmiento.

Mariel es empleada de un comercio ubicado en la calle Gelly y Obes al 600, donde trabaja hace algo más de dos años. Dos veces fue víctima del delito. "Hace dos meses, más o menos, sucedió el robo. Fue cerca de las 8. Estaba entrando al local cuando un auto dobló en la esquina. Se bajó el delincuente, que vino caminando y se puso enfrente mío. Me mostró el arma, se me vino encima, forcejeamos porque me quería robar el celular y me tiró al piso; yo no le quería dar el teléfono", dijo Mariel, que luego de ser asaltada corrió al delincuente y pudo ver que huía en el Renault 12 del cual se había bajado. Una cámara de seguridad de la zona pudo captar el momento del ataque a Mariel.

Quince días después, Mariel sufrió un intento robo. Un falso repartidor se subió a la vereda con la motocicleta y se arrojó sobre ella, que hablaba por teléfono. Otro vez Mariel gritó y forcejeó con el delincuente. Esta vez, el hombre huyó sin concretar el atraco.

"La verdad, no tengo miedo. Tengo dos hijos que alimentar. El tipo me estuvo apuntando en todo momento. No tengo miedo, pero me da impotencia y bronca porque estoy 12 horas trabajando, tengo dos hijos a los que darles de comer y pagarles sus estudios. Me da mucha bronca", aseguró Mariel.

Ante los constantes hechos de inseguridad, la mujer explicó que es imposible para ella tomar medidas individuales de seguridad. "Si veo a alguien con cara sospechosa, ante la duda grito o corro, pero no se puede hacer nada para prevenirlo."

Una patrulla municipal de Morón recorre Villa Sarmiento, donde los vecinos denuncian una ola de robos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En el cruce de Pastor Obligado y Gelly y Obes está la fiambrería Capri, donde ladrones atacaron dos veces en poco tiempo, en violentos episodios en los que golpearon al dueño y a una empleada. Situaciones similares se repiten en varios lugares de Villa Sarmiento.

A muy pocos metros de la fiambrería, el pasado 2 de septiembre delincuentes asaltaron a una vecina y a punta de pistola le robaron el auto, en el cual se encontraba su nieto, a quien pudo sacar del automóvil antes de que los delincuentes se lo llevaran.

En cada esquina de ese barrio de la zona oeste del conurbano pueden encontrarse historias vinculadas con la inseguridad. El delito atemoriza y golpea a los vecinos de Villa Sarmiento.

