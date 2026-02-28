Robo insólito en Córdoba: ladrones cortaban cables y uno escapó escondiéndose detrás de un árbol
El hecho tuvo lugar en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Córdoba; el robo fue captado por la cámara de una panadería
Dos delincuentes fueron captados in fraganti por una cámara de vigilancia privada mientras cortaban parte del tendido eléctrico para extraer las láminas de cobre y venderlas en el mercado negro.
El hecho fue registrado en la madrugada de este jueves, cerca de las cinco de la mañana, por la cámara de seguridad de una panadería en la calle Ángelo de Peredo 2875, barrio Juan XXIII de la ciudad de Córdoba.
Al divisar una patrulla de la policía, uno de ellos logró reaccionar y corrió a ocultarse. El otro, sin posibilidad de escapar, y a riesgo de ser detenido en flagrancia por el robo, intentó esconderse detrás del fino tronco de un árbol. La oscuridad a esa hora de la madrugada le brindó el escondite con el que fue capaz de evadir a los efectivos de la fuerza de seguridad que pasaron arriba de un patrullero sin divisarlo.
Habiéndose alejado el riesgo que presentaban para ellos los agentes de policía, el otro delincuente regresó a la escena y se puso a enrollar sobre su cuerpo el grueso cable negro que había dejado en su huida.
Atónito, por la inexperiencia o por el miedo, quien se escondió detrás del árbol no se quedó a recoger el botín y se marchó en dirección opuesta a la de su compañero.
