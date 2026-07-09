Vestidos como recolectores de residuos robaron en un salón de fiestas y se llevaron una suma millonaria

MAR DEL PLATA.- Vestidos con uniformes de una empresa de recolección y armas de fuego en mano, al menos tres delincuentes se llevaron una importante suma de dinero en efectivo de un salón de fiestas de una conocida cadena de locales de eventos en horas previas al desarrollo de uno de los eventos que se programan en ese lugar, en este caso en vísperas del feriado.

Los empleados del lugar, que no opusieron resistencia, fueron reducidos y encerrados en una oficina interna del complejo Jano’s Los Naranjos, que se encuentra sobre la ruta 88, en el acceso sur a esta ciudad y con un entorno en el que predominan establecimientos comerciales e industriales.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes de la investigación, los asaltantes llegaron en dos motocicletas. Se especula que hubo un cuarto cómplice, que permaneció en el exterior del salón, junto a las motos. Accedieron al lugar por la puerta de acceso principal, que se encontraba abierta. Esta condición estaría relacionada con los preparativos de la fiesta privada que se realizaría allí el miércoles por la noche.

El fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la causa, tomó declaración a las víctimas y requirió registros de cámaras de seguridad del lugar, además de solicitar a establecimientos de las inmediaciones y al Centro de Ordenamiento y Monitoreo municipal otras imágenes de la vía pública que puedan aportar a la reconstrucción de los movimientos de este grupo comando, tanto en el arribo al lugar como en la fuga.

Al ingresar al salón, fueron rápidos para reducir a la encargada del lugar. La pesquisa mantiene por ahora una operatoria con tres delincuentes dentro del lugar y un cuarto que se quedó en una de las motos que utilizaron.

El objetivo que señalaron fue la caja fuerte del complejo. De allí obtuvieron una suma de dinero en efectivo que, según primeras estimaciones, rondaría los siete millones de pesos.

Según describieron las víctimas, se fueron entre amenazas, siempre con al menos un arma en mano, pero sin acciones violentas contra los empleados del lugar, que eran seis en esos momentos, a última hora de la tarde, ya casi sin luz diurna.

Una particularidad advertida por los investigadores es que los delincuentes prescindieron de llevarse otros valores, como teléfonos celulares de los trabajadores o alguna computadora que se utiliza en el lugar con fines administrativos. Trascendió que había algo más de dinero en el local que tampoco se llevaron.

Se conocieron también detalles de las motocicletas que utilizaban, que eran dos de baja cilindrada, por lo que se empieza a descartar que se trate de una banda con mucha organización; la hipótesis se orienta mucho más a que los asaltantes contaban con algún dato preciso sobre la dinámica del lugar que eligieron como objetivo.

El salón de fiestas Jano’s Los Naranjos se encuentra en el kilómetro 3,3 de la ruta 88, que permite llegar desde Mar del Plata hasta Necochea. Es un reconocido espacio que tiene un amplio espacio cerrado en el perímetro, pero a cielo abierto en el frente del edificio, donde se desarrollan los eventos.

La zona tiene antecedentes de hechos delictivos de este tipo, con acciones ágiles y rápidos escapes de los delincuentes.

Hace casi un año, cuatro delincuentes que portaban armas cortas y largas entraron en una empresa que se dedica a la comercialización de gas envasado que tiene sus instalaciones a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 88 y se llevaron casi 25 millones de pesos. Llegaron y escaparon en un automóvil.