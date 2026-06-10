Video: el momento en que un conductor se olvidó de poner el freno de mano y provocó un choque en Neuquén

Un insólito siniestro vial ocurrió el lunes en la provincia de Neuquén, cuando un conductor bajó de su auto para discutir con un motociclista y se olvidó de accionar el freno de mano, lo que provocó que el vehículo chocara contra otro que estaba frenado detrás suyo. Las imágenes del momento fueron captadas por otro transeúnte que se encontraba a pocos metros.

El episodio se dio en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Laínez. La discusión inicial, según consignó el medio local LM Neuquén, se originó a partir de una mala maniobra que casi derivó en una colisión. Este primer altercado terminó rápidamente tras un intercambio, cuando ambos involucrados regresaron a sus respectivos vehículos y continuaron la marcha.

Sin embargo, pocos metros más adelante, el conductor del auto volvió a detenerse. Por motivos que no quedan claros en el video, se bajó del auto y encaró nuevamente al motociclista para continuar la discusión.

Un conductor bajó de su auto para discutir, olvidó poner el freno de mano y provocó un choque en Neuquén

Mientras se dirigía al conductor del rodado de menor porte, su auto comenzó a desplazarse lentamente marcha atrás sin que él lo advirtiera, ya que había olvidado poner el freno de mano, que inmoviliza las ruedas posteriores para evitar que el automóvil se mueva. El autor del video reaccionó de inmediato al notar la situación y se lo escucha gritar en la grabación: “¡Uy, uy, uy! ¡El auto, el auto, el auto! ¡No, no, no, no!”.

Segundos después, el vehículo impactó contra otro automóvil que se encontraba detenido detrás suyo. El choque puso fin a la discusión inicial y sumó como tercer protagonista al conductor afectado por la nueva colisión.

Tras el incidente, los tres hombres intercambiaron algunas palabras en medio de la sorpresa por lo ocurrido. Finalmente, y pese al insólito desenlace del enfrentamiento, cada uno siguió su camino sin que se reportaran personas heridas.

Pelea y choque a la salida del boliche

Una discusión entre varios jóvenes en los alrededores de Playa Grande, en Mar del Plata, terminó con un hombre de 22 años atropellado luego de que otro lo empujara hacia el centro de la calzada. De acuerdo con las actuaciones realizadas por personal de la Comisaría Novena, el incidente se habría originado a raíz de un incidente de tránsito.

Según se observa en un video que registró el episodio, dos grupos de hombres mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, según pudo saber LA NACION. En medio de la discusión, uno de los involucrados se acercó a otro y lo empujó hacia el centro de la calle.

Un hombre fue atropellado por un auto luego de que otro joven lo empujara hacia la calle en medio de una discusión

Como consecuencia del golpe, la víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y un Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle lo atropelló. El impacto hizo que golpeara contra el capó y el parabrisas del vehículo antes de quedar tendido a un costado de la calzada. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad, agregaron las fuentes consultadas por este diario.

Fuentes con acceso a la investigación informaron al diario La Capital, en tanto, que el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría novena y que, hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia formal. La causa caratulada como lesiones dolosas quedó bajo la intervención de la fiscal de turno de la UFI N.º 4, Constanza Mandagarán, y la Policía Bonaerense. La Justicia dispuso la recepción de declaración testimonial de la víctima, además de otras medidas tendientes a identificar a los responsables.