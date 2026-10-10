Video: motochorros le apuntaron con un arma a un conductor en la autopista Buenos Aires-La Plata

Un hombre logró escapar de un intento de asalto después de que dos motochorros lo persiguiesen cuando manejaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Para robarle, los criminales le apuntaron con un arma de fuego mientras lo seguían a gran velocidad.

Primero la víctima advirtió que dos sospechosos a bordo de una moto se acercaron repentinamente, con una intención de cerrarle el paso. En pleno movimiento y sin reducir la marcha, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y le apuntó directamente para obligarlo a frenar.

El momento del ataque

Ante la amenaza, el automovilista aceleró y cambió de carril. La maniobra le permitió ganar distancia respecto a los atacantes y evitar el robo.

La persecución y el momento en el que el asaltante le apuntó con un arma blanca quedaron registrados en una filmación grabada desde el propio vehículo.

Luego del ataque, la Policía empezó las tareas de investigación para dar con los responsables. Más tarde y a partir del video, agentes de la fuerza de seguridad identificaron a uno de los sospechosos y lo detuvieron.

Otra persecución en Mar del Plata

Otro episodio similar ocurrió el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, cuando un hombre de 44 años fue baleado tras resistirse al robo de su auto en Mar del Plata. El ataque ocurrió este viernes en la calle García Lorca al 600, donde la víctima, identificada como Martín, esperaba la llegada de un cliente dentro de su Peugeot 208 —trabajaba como conductor de aplicación—.

Las dramáticas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona

En ese momento, dos motochorros se acercaron: uno bajó armado para amenazarlo mientras que el otro se quedó en el vehículo. El hecho quedó grabado por la cámara de seguridad de un domicilio de la cuadra; allí se observa cómo, tras varias amenazas del asaltante, la víctima bajó del auto y comenzó un forcejeo a golpes con el agresor.

Durante la pelea, el arma del ladrón cayó al suelo, pero este logró reincorporarse, recuperó el control de la situación y le disparó cuatro veces al conductor antes de correr hacia la moto para escapar junto a su cómplice.

Pese a recibir impactos en el abdomen y en las piernas, la víctima logró subir nuevamente a su auto y manejó a toda velocidad para pedir asistencia médica. El hombre fue atendido en primer lugar en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Punta Mogotes y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde fue operado.