Rescataron a un niño de 2 años que habían dejado encerrado en un auto con 35 grados para hacer compras

Un niño de dos años fue rescatado este lunes por la tarde del interior de una camioneta en un estacionamiento de Pilar, luego de haber quedado encerrado mientras sus abuelos realizaban compras en un centro comercial. El menor presentaba signos de deshidratación —el mercurio superó los 35 grados de térmica ese día—, aunque se encontraba fuera de peligro.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 en el estacionamiento del Paseo Champagnat, ubicado sobre la colectora del ramal oeste y la calle Champagnat, en una jornada de altas temperaturas. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de un niño encerrado dentro de una camioneta Renault Oroch de color bordó, informaron fuentes policiales a LA NACION.

Cuando uno de los uniformados Comisaría 8ª de Pilar llegó hasta el rodado, un joven de 22 años le dijo que el niño, que no dejaba de llorar, llevaba alrededor de 20 minutos adentro del vehículo. Al observar que las puertas de la camioneta se encontraban cerradas y con los vidrios altos, el policía se comunicó con personal de seguridad del centro de compras para que por los parlantes traten de ubicar a los familiares del menor, informó el diario local Pilar a Diario.

Sin novedades de los adultos a cargo del niño durante unos 15 minutos más, el efectivo, en presencia del testigo, rompió el vidrio lateral izquierdo de la parte trasera del rodado con cuidado de no lastimar a la víctima. Finalmente, logró sacar al menor que se había movido hacia la parte delantera del vehículo. Si bien estaba ileso, presentaba signos de baja hidratación.

Minutos después se presentaron los abuelos del niño, un hombre de 44 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana. Según indicaron, habían dejado al menor dormido dentro del vehículo porque no creían que las compras les demandarían demasiado tiempo.

Interviene en la investigación la UFI N.° 2 de Pilar.