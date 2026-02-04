Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron de muerte a un juez

Un grupo de 20 delincuentes armados con cuchillos, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al narcomenudeo, irrumpió en un edificio judicial céntrico de San Martín y copó la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí amenazaron de muerte al juez Nicolás Schiavo, que interviene en una causa donde se secuestraron una escopeta, una pistola, cargados, municiones y chalecos antibalas.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia”, dijo uno de los informantes.

El edificio donde tiene su despacho el juez Nicolás Schiavo Google Maps

El ataque ocurrió cerca de las 12 en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial.

Todo comenzó en la mesa de entradas, en la planta baja, donde el grupo agresor llegó a los gritos y exhibiendo armas blancas. Tenían la intención de llegar hasta el despacho del juez Schiavo.

“En el momento en que irrumpió la banda, en la mesa de entradas había tres personas, entre ellas una mujer embarazada. Los empleados lograron hacer, con unos chapones, una especie de barricada para que los agresores no pudieran subir al primer piso. Pero, igualmente, lograron romper una ventana. Su intención era llegar hasta los despachos donde trabaja el juez y sus colaboradores. Nunca vivimos una situación similar”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Según pudo saber LA NACION, en Tribunales de San Martín vincularon a los atacantes con una banda criminal a la que el 22 de enero pasado, en un allanamiento de urgencia en la localidad de Villa Maipú, le secuestraron una es

La escopeta, la pistola y las municiones secuestradas en el allanamiento hecho en un depósito de Villa Maipú Policia Bonaerense

Noticia en desarrollo