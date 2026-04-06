Villa Urquiza: bomberos salvaron a un joven que se sentó en una cornisa y amenazó con tirarse desde un piso 13

Fue un momento de tensión. Se necesitaba precisión y no cometer errores. Finalmente, todo salió como se había planeado. Bomberos de la Ciudad rescataron a un joven que amenazaba con tirarse al vacío desde la terraza de un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Todo sucedió el Viernes Santo, en horas de la tarde, en un edificio situado en Nahuel Huapi al 5000, en Villa Urquiza.

“Así Bomberos de la Ciudad salvó a un joven que bajo una crisis psiquiátrica se sentó en la cornisa de una terraza y quiso arrojarse al vacío desde un piso 13. Fue en Nahuel Huapi al 5000″, escribió en su cuenta de la red social X el subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás. El posteo fue acompañado por el video del rescate.

Bomberos rescataron de una terraza a un chico con una crisis psiquiátrica

Las fuentes consultadas dijeron que del operativo participaron personal especializado del Cuerpo de Psicólogos de la Policía de la Ciudad y del Servicio de Atención de Emergencia (SAME), quienes dialogaron con el joven para tratar de convencerlo para que deponga su actitud.

En la filmación subida a X por Nicolás se puede escuchar una conversación entre el personal especializado. “No está acostumbrado a las alturas”, dijo uno de los bomberos mientras le alcanza un vaso plástico a un compañero.

Ese movimiento fue aprovechado por un bombero para abrazar al joven por la cintura y sacarlo de la cornisa para ponerlo a salvo.

Después, con el joven a salvo, se escucha: “Listo, listo, tranquilo” y “estamos para ayudate amigo”.