“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana”, la frase tras el operativo

Luego del despliegue de 1500 uniformados para controlar las villas situadas en territorio porteño, las autoridades informaron que fueron detenidas 27 personas que tenían pedido de captura por diferentes delitos, además de decomisarse armas y dosis de drogas preparadas para la venta minorista en esos asentamientos. Los funcionarios, además, aseguraron que esos masivos operativos aleatorios se repetirán para mantener las condiciones de orden urbano.

Fue enfático en ese sentido el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri. “El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana”, afirmó tras presenciar en la villa 31, en el barrio de Retiro, uno de los procedimientos a cargo de la Policía de la Ciudad.

Y agregó: “Si es extranjero que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”.

Fuerte operativo policial en la Villa 31 Policía de la Ciudad

En la villa 31 se registró el arresto de cinco personas por infracción a la ley 23.737 que penaliza la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes. De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, se secuestraron allí envoltorios con cocaína, marihuana y pasta base, además de celulares y armas. También se concretó el simbólico cierre de un búnker de venta de drogas, que tras la fachada tendrá una pared para impedir que los narcos vuelvan a utilizar ese lugar como base de operaciones. Además, se secuestraron por infracciones de tránsito 14 motos y cinco autos por falta de documentación.

El eje central del despliegue realizado anoche pasó por la villa 31, un enclave de importancia estratégica, no solo por los homicidios notificados en sus pasillos por balaceras vinculadas a la venta de drogas, sino también por su emblemática ubicación, ya que ese populoso asentamiento es lindero con la Terminal de Ómnibus y dos cabeceras ferroviarias, además de elevarse a 50 metros del Edificio Centinela, sede de la Gendarmería, a 150 metros de los tribunales de Comodoro Py y de Inmigrantes, además de tener como vecinos a 300 metros a los edificios Libertad y Cóndor, sedes de la Armada y de la Fuerza Aérea, respectivamente.

Jorge Macri recorrió la villa 31

“Queremos cuidar a la gente buena que vive en cada uno de esos barrios y atrapar a los delincuentes que se esconden ahí, porque está claro que muchas veces el delito busca su oportunidad y no vamos a permitir que se hagan dueños de estos barrios”, aseguró Macri luego del operativo especial de control en asentamientos.

Perfiló, además, los objetivos de estos procedimientos con masiva presencia policial en zonas conflictivas. “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”, dijo el jefe del Gobierno porteño.

Policías porteños recorrieron los pasillos de la villa 31 GCBA

“Nunca antes -agregó- hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Nosotros vamos a proteger esta ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros.”

El despliegue policial y de agencias gubernamentales de control denominado “Tormenta Negra” incluyó operativos en forma simultánea en las villas 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre.

En esos asentamientos no solo se concretaron 27 arrestos de personas con pedidos de captura o posesión de armas o drogas, sino que también fueron clausurados 27 comercios que funcionaban de manera irregular.