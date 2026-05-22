Condenaron a cuatro meses de prisión a Ricardo Diotto, exmarido de María Fernanda Callejón

El Juzgado N°4 de Campana, tras un debate oral que se extendió desde abril de 2026, dictó sentencia contra Ricardo “Ricky” Diotto, hallado culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. La resolución judicial, que impone una condena de cuatro meses de prisión en suspenso, marca un precedente en la causa iniciada por María Fernanda Callejón, quien expuso una crónica de sometimiento y conductas humillantes durante el tiempo que convivió con el odontólogo.

Según el fallo, la Justicia dio por probada la existencia de una dinámica vincular caracterizada por el ejercicio del control, donde menoscababa la autonomía personal y profesional de la actriz. Los magistrados acreditaron los hechos ocurridos entre el 4 y 5 de junio de 2022 en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar, donde se originó el episodio de violencia física. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Diotto sujetó fuertemente a la actriz de sus brazos y la arrojó contra una pared en el interior de la cocina familiar mientras su hija pequeña se encontraba presente.

María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto comparten una hija, quien quedó en medio de este conflicto legal Matías Salgado

Este hecho, documentado por la propia víctima quien intentó registrar el acoso mediante su teléfono celular, fue respaldado por testimonios de vecinos que asistieron a Callejón y pericias fotográficas presentadas por el fiscal del caso, Matías Sebastián Ferreirós. A pesar de los intentos de la defensa por desestimar las pruebas al alegar que las marcas eran autoinducidas para obtener beneficios económicos en la división de bienes, el Tribunal rechazó tales argumentos al considerar que no lograron generar una duda razonable.

La sentencia, además de la pena de prisión condicional, ordena que Diotto fije residencia y se someta al Patronato de Liberados. Asimismo, el Tribunal resolvió remitir copia de la resolución a la Fiscalía General para evaluar el inicio de una investigación por presuntas amenazas simples. Esta medida judicial pone un freno a una conflictiva separación que trascendió la esfera privada para convertirse en una causa penal de impacto mediático, donde la confrontación de testimonios y las pruebas de violencia doméstica fueron el eje central de las audiencias.

Callejón y Diotto estuvieron casados entre 2014 y 2022, mientras que su hija Giovanna nació en 2015 Gerardo Viercovich

Mientras la defensa de Diotto prepara su apelación, el entorno judicial confirmó que el cumplimiento de las condiciones impuestas es obligatorio para evitar la efectivización de la pena, en una causa que la propia actriz describió como una lucha por demostrar la realidad de su situación personal.

El descargo de Ricardo Diotto

Tras conocerse la sentencia, el condenado expresó su rechazo a la medida en declaraciones públicas. “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”, señaló Diotto a Intrusos (América TV), con lo que insistió en que el proceso judicial no logró demostrar los hechos imputados. Además, restó importancia a la condena al afirmar: “Si hubiera sido algo más serio o algo más concreto me hubieran dado cuatro años”. El odontólogo, que deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, que incluye someterse a un tratamiento psicológico para trabajar sobre sus rasgos violentos, también se mostró sorprendido por las nuevas acusaciones formuladas por su exesposa.

Ricardo Diotto habló tras conocer el fallo en su contra

La controversia escaló cuando se reveló que María Fernanda Callejón había denunciado, en una entrevista con Moria Casán previa al fallo, un supuesto caso de abuso sexual simple ocurrido durante el mismo período en el que operaron a su hija. Ante el cuestionamiento de los periodistas en el móvil de Intrusos, Diotto respondió con ironía y asombro: “¿Me estás jodiendo? No, por favor, chicos. Para mí ya está, llevo cuatro años dando vueltas con esto”.

Para finalizar, el odontólogo negó categóricamente haber tenido cualquier contacto con la actriz tras la separación y desestimó la acusación de abuso, calificándola de “disparate” y remitiéndose a que, en aquel momento, se encontraban en una habitación de hospital con personal sanitario presente.