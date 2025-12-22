Vino de Turquía, se casó con un hombre y ahora lo acusan de matar al amante de su novia

El cuerpo de Efe Saravoglu, un ciudadano turco de 24 años, fue hallado a la vera de la ruta nacional 3, a la altura del partido bonaerense en Cañuelas, a fines del mes pasado. Fue asesinado a golpes. El móvil del crimen habría sido una venganza. El sospechoso habría descubierto que la víctima mantenía relaciones sexuales con su novia.

Para la Justicia argentina, el asesino de Saravoglu es Tunca Kent, un ciudadano turco de 32 años. El prófugo, cuando todavía no estaba bajo el radar de los detectives policiales y judiciales, había declarado en la causa como testigo.

Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, Fiscales.gob.ar. Tras un pedido del fiscal nacional en lo criminal y correccional Pablo Recchini, la jueza Alejandra Alliaud ordenó la captura internacional y la indagatoria de Kent.

“A partir de la prueba producida hasta el momento en autos, entiendo que existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente a Kent por el homicidio de Saravoglu. El conflicto preexistente entre la víctima y el imputado, sumado a la circunstancia de que Kent fue la última persona en tener contacto con el damnificado, los viajes inusuales a la zona donde se produjo el hallazgo del cuerpo, la sangre detectada en el vehículo de su propiedad, las falaces aseveraciones vertidas en su testimonio, la rauda venta del automóvil y la posterior fuga del país, componen un sólido cuadro indiciario que habilita el reproche penal”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal al pedido de la indagatoria y detención del sospechoso.

El 7 de noviembre pasado, cuando todavía no había sido hallado el cuerpo de la víctima, el sospechoso vendió su auto y viajó en avión a Brasil, donde todavía se encontraría, según información aportada a los investigadores judiciales por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

Tunca Kent, el sospechoso con orden de captura internacional https://www.fiscales.gob.ar/

La investigación había comenzado el 30 de octubre pasado, después de que familiares de Saravoglu denunciaran su desaparición en la División Policía Turística de la fuerza de seguridad porteña.

Según la presentación hecha por la familia, el ciudadano turco vivía en un departamento alquilado de forma temporaria en el barrio porteño de Palermo.

Como primeras medidas de prueba declararon una serie de testigos, entre los que estuvo el ahora prófugo. En las testimoniales se hizo referencia a que Saravoglu comentaba sobre sus salidas a bares y boliches. También recordaron que la víctima solía compartir fotos de las mujeres con las que tenía relación.

Según la publicación del MPF: “Se destacó un testimonio que daba cuenta de que Saravoglu efectuó una publicación en un grupo de Facebook sobre un amigo turco en la Argentina trabajaba como conductor de una aplicación de viajes y que estaría manteniendo relaciones sexuales con la pareja de ese hombre. En otros intercambios de mensajes con ese testigo hecho por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, Saravoglu hizo referencia a su relación con esa misma mujer y al ahora sospechoso prófugo, con frases como las siguientes:

Hay algo gracioso. Hay un amigo turco acá […], él sabe que su novia se está acostando con otros.

El cornudo más grande que he visto en mi vida .

. Me estoy acostando con su novia. Él nos ve salir de mi casa a la mañana”.

Al declarar como testigo, el sospechoso mintió. Bajo juramento de decir la verdad, sostuvo que la última vez que había visto a su compatriota había sido el domingo 26 de octubre pasado. Los investigadores del homicidio establecieron que la noche del lunes 27 de octubre, Saravoglu se subió al auto del imputado.

El padre de la víctima consiguió información de parte de la comunidad turca en la Argentina y la aportó a la Justicia. Contó detalles, según le comentaron sus compatriotas, sobre la relación de su hijo con la pareja de Kent. También dijo que el sospechoso vendió de urgencia un Peugeot 207 el 7 de noviembre pasado, 20 días antes de que fuera hallado el cadáver.

El fiscal Recchini y su equipo de colaboradores determinaron que Kent había ingresado en el país como turista el 30 de agosto de 2023; posteriormente se casó con un hombre argentino, pero la unión habría sido solo una pantalla a fin de poder solicitar la residencia permanente, la cual le fue concedida el 15 de octubre de 2024. Es decir, un matrimonio por conveniencia.

“También, con base en las imágenes filmadas por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del gobierno porteño se pudo reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Así, se estableció que, antes de la medianoche del 27 de octubre, Saravoglu subió al auto de Kent y juntos circularon por distintas calles hasta la zona sur de la ciudad”, se informó en el sitio de noticias del MPF.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del gobierno porteño fueron clave para los detectives judiciales https://www.fiscales.gob.ar/

Además, en base al análisis que hizo el personal de la fiscalía, a partir de las comunicaciones y el impacto del teléfono celular del sospechoso en distintas antenas, se determinó que durante las horas de la tarde del 27 de octubre pasado, antes de encontrarse con la víctima, Kent estuvo en Cañuelas y luego regresó a la ciudad de Buenos Aires.

“También, en la madrugada del 28 de octubre, en la tarde de aquel día, y el 4 de noviembre, su celular registró actividad en las inmediaciones de Cañuelas”, se informó.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 28 de noviembre pasado a la altura del kilómetro 82,500 de la ruta nacional 3 por dos operarios que cortaban el césped de la banquina. El mismo estaba en avanzado estado de descomposición.

“La investigación por el hallazgo quedó en manos de la fiscal Norma Pippo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°2 de Cañuelas, que dispuso la autopsia sobre el cuerpo. A pesar del avanzado estado de descomposición, los médicos forenses establecieron que la existencia de infiltrados hemáticos en regiones frontales, parietales y temporal izquierda compatibles ‘prima facie’ con traumatismo encéfalo craneal y que presentaba a nivel torácico, fracturas de arcos costales anteriores (2 a 4 derechas y 2 a 5 izquierdas) y fractura esternal en la unión de manubrio con cuerpo”, se informó en fiscales.

La persona que compró el auto del sospechoso entregó el vehículo para que fuera sometido a un peritaje. En el análisis forense se hallaron manchas circulares que podrían ser de sangre.

La Policía de Turquía informó a personal del Departamento Interpol de la PFA que en su país, Kent tiene orden de captura por “abuso de menores”.