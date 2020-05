Violan a una joven wichi en Chaco y se reactualizan los reclamos

El Sauzalito Crédito: Google Maps

En la noche del sábado fue violada una joven de la comunidad wichi El Sauzal, en el norte de Chaco ; la mujer está internada en el hospital de El Sauzalito, de donde la derivarán a Castelli, una ciudad más grande. La policía busca al sospechoso del abuso ultrajante, que según miembros de la familia de la víctima sería "un criollo" de la zona.

El padre de la joven, Elías Navarrete, asegura que la chica fue "drogada y maltratada, además de violada", y reclama que "se haga justicia y se encuentre" al responsable. La mujer dio datos precisos de quién era el que la atacó.

El líder qom Félix Díaz -quien tomó contacto con la familia- indicó a LA NACION que los casos como este "se repiten" y que, no obstante ello, "no se consigue justicia". Explicó que el Estado "no está presente" en aquellos "parajes alejados" y que eso termina empujando a las comunidades a organizarse para ver "cómo frenar las muertes" de sus desprotegidos integrantes.

La referencia directa es a la guardia comunitaria Whasek Wichi del Chaco, que hace un año se armó precisamente en la zona donde se produjo la violación y en Nueva Pompeya . Está integrada por miembros de la comunidad, algunos de los cuales visten ropas militares y llevan rifles que, según ellos mismos lo reconocieron, son "de aire comprimido".

La guardia cumplió un año hace pocos días y hubo una reunión especial para celebrarlo. Hay que recordar que las comunidades hacen cuarentena entre ellos .

Díaz no comparte ese esquema de organización, pero admite que lo hacen para "defenderse ante la falta de un Estado que los defienda". Hace años que desde las comunidades del Gran Chaco se vienen denunciando situaciones como esta y la impunidad con la que se repiten. "Es siempre la misma historia", dice Díaz.

En el último Día de la Mujer, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir comenzó una campaña para exigir que se termine el "chineo", la violación de niñas y jóvenes de comunidades autóctonas por parte de criollos "con cierto poder económico y social".

"Esto es posible por la impunidad que se disfraza de 'costumbre cultural', pero esto no es cultura, sino un crimen, y queremos que se termine esta atroz práctica", explicó la organización de mujeres, al mismo tiempo que demandó "condena inmediata para los abusadores".