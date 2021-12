Violencia al volante: escapó de un control de alcoholemia, atropelló a un inspector y lo arrastró por metros en el capot

Un inspector municipal de la ciudad entrerriana de Paraná fue embestido ayer a última hora por un automovilista que evadió un control de alcoholemia. El conductor, un remisero, siguió de largo y arrastró al trabajador durante unos 100 metros arriba del capot de su vehículo.

“Pensé que el loco me mataba. Si yo no saltaba sobre el auto, era eso o quedar debajo y que me agarrara las dos piernas”, contó esta mañana Laureano, el inspector, en diálogo con C5N, que agregó que el automovilista había intentado primero atropellar el jefe del operativo, pero finalmente encaró hacia donde estaba él.

“Era saltar o saltar, no me quedaba otra porque si me tiraba para el costado había otros autos”, relató.

Mientras el violento automovilista lo trasladaba sobre el capot, el inspector le gritaba que se detuviera. “Pero me miraba con cara de asco y empezó a zigzaguear para tirarme. El loco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Le importó tres carajos mi vida”, agregó Laureano, indignado.

Según consignó el diario local Uno de Entre Ríos, el inspector atropellado por el remisero de 31 años, que huyó del lugar, sufrió algunas lesiones y golpes, aunque ninguna de ellas de gravedad. “Tengo un golpe en uno de los hombros y en una rodilla. Cuando caí del auto también me lastimé la cabeza, pero por suerte no perdí el conocimiento”, contó Laureano.

Locura en el centro de Paraná: llevó a un inspector de tránsito una cuadra sobre el capot y luego huyó. MIRÁ EL VIDEO https://t.co/0yaYZOgAgL — Minuto Paraná (@arturoDA) December 29, 2021

El incidente ocurrió ayer a las 20.30, en la intersección de Laprida y Buenos Aires, centro de Paraná. Allí un grupo de inspectores realizaba un operativo de control de alcoholemia cuando un Chevrolet Corsa decidió acelerar e intentar esquivar a los empleados municipales.

En esa maniobra el automovilista embistió y llevó sobre el capot del rodado al inspector por cerca de 100 metros. A poca distancia de Casa de Gobierno, el auto frenó de golpe, abandonó al controlador, que golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda, y prosiguió con la fuga.

En las imágenes difundidas a través de la grabación de un celular se observa cómo los compañeros del hombre atropellado corren desesperados para socorrerlo. Minutos después, el inspector fue trasladado al hospital y quedó internado en observación para un monitoreo sanitario.

En medio de la investigación, los otros controladores y la Policía obtuvieron datos del remisero, quien finalmente cerca de las 23 decidió presentarse de modo voluntario en la comisaría primera, donde el vehículo quedó secuestrado y la fiscalía de turno ordenó su detención.