Violencia de género: asesinó a su expareja y luego intentó quitarse la vida en la pileta de la casa

SANTA FE.— Un femicidio seguido de intento de suicidio conmocionó este lunes al norte santafecino. El hecho ocurrió a media mañana en una vivienda del barrio Center, en Reconquista, en el extremo norte de la provincia. Analía Colomer, de 52 años, fue asesinada por su expareja, José María García, de 54, quien luego intentó quitarse la vida.

De acuerdo con el informe preliminar de la policía provincial, la agresión se produjo pasadas las 9.20 en una casa situada en Pasaje 42/44 al 2630. Según los investigadores, García llegó al domicilio y mantuvo una discusión con Colomer que derivó en el ataque. El hombre la golpeó y la hirió con un arma blanca, provocándole lesiones graves que resultaron fatales . Colomer era empleada doméstica y madre de tres hijos.

La fiscalía confirmó que existían denuncias previas por violencia de género contra García, aunque no se habían dictado medidas restrictivas. Según fuentes judiciales, el hombre había sido citado en noviembre para una audiencia por amenazas, pero no se presentó. El Ministerio Público provincial investiga si hubo fallas en la aplicación de protocolos de protección.

Tras el ataque, García se habría provocado heridas y se arrojó a la pileta de la vivienda en un intento por terminar con su vida. Fue reanimado por personal médico y trasladado al hospital de Reconquista, donde permanece internado bajo custodia policial.

Personal policial y peritos trabajaron en la vivienda situada en Pasaje 42/44 al 2630, donde ocurrió el femicidio Policía de Santa Fe

El llamado al 911 movilizó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), agentes de distintas dependencias y peritos especializados, quienes realizaron las diligencias para preservar la escena y recolectar pruebas. También intervino personal de emergencias médicas para asistir al agresor. La fiscalía dispuso el secuestro de elementos vinculados al hecho y ordenó peritajes en el lugar.

García permanece internado en el hospital de la localidad con custodia policial y será sometido a pericias psiquiátricas en las próximas horas. La fiscalía ordenó su detención formal y anticipó que será imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que prevé prisión perpetua.

Este episodio ocurrió a tres cuadras del domicilio donde, en octubre de 2025, se descubrió un doble homicidio: Hernán Imhoof, de 49 años, asesinó con disparos a su expareja Carol Mora, de 21, y a Martín Blanco, de 35, tras una fiesta de cumpleaños.