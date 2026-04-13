Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño de 4 años que murió en un hospital de Comodoro Rivadavia tras haber sido internado con lesiones, fue detenida el domingo por la noche junto a su pareja, Michel Kevin González, acusados de homicidio agravado. “Para nosotros, se trata del síndrome del niño maltratado. Nuestra hipótesis es que le causaron los golpes que derivaron en el fallecimiento”, indicó el fiscal de Chubut, Cristian Olazábal, uno de los letrados a cargo de la investigación.

Según el funcionario judicial, el informe preliminar de la autopsia determinó que Ángel tenía 20 traumas internos en distintas regiones del cráneo. “Esto es lo que nos llevó a sostener sobre este maltrato reiterado”, subrayó. “Le habrían propinado golpes reiterados que desencadenaron este final. Estas lesiones tuvieron que tener sintomatología y esto se ocultó hasta el domingo 5 de abril [día en el que la víctima ingresó en ambulancia al hospital regional]”, resaltó el fiscal.

La hipótesis de la fiscalía que ordenó la detención de la mamá de Ángel.

“Vamos a ir por todo. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los que sean culpables van a pagar”, dijo este lunes, tras salir de la fiscalía, Luis López, el padre de Ángel. “Esto que estoy pasando es mucho para mí”, enfatizó el hombre a LN+. “Necesitamos que hablen los testigos y veicnos [de los gritos y golpes que denuncian que sufría la víctima]”, reclamó el papá.

“Ángel, como lo dice el nombre que le puse, va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo y nadie lo ve”, agregó el hombre en referencia a las denuncias que hizo, con el patrocinio de su abogado Roberto Castillo, de que su hijo no tendría que haber estado en custodia de la madre biológica por sus antecedentes y que hubo funcionarios judiciales que lo desoyeron. “El padre me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo el letrado en diálogo con este diario.

Para la querella, una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo —según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo—, “el niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector previo”, esto es, el padre y su madrastra, Lorena Andrade.

La hipótesis de la fiscalía que ordenó la detención de la mamá de Ángel. Captura

El abogado Castillo, acusó, en la ampliación de su denuncia, al juez de familia Pablo Pérez y a Verónica Roldán, asesora de familia, de haber escuchado al niño, que no reconocía a Altarmirano como progenitora, pero sí a Andrade, y que, pese a ello, “se dictó una restricción perimetral que prohibió a la familia paterna todo contacto con Ángel”.

Detalles de la investigación

En línea con la querella, la fiscalía consideró a ambos detenidos coautores del crimen. “El hombre por acción y ella por omisión”, precisó Olazábal en diálogo con Radio Mitre. Además, indicó que la investigación preparatoria tendrá un plazo de seis meses, de acuerdo con la normativa vigente en la provincia, lapso donde se reunirán las pruebas.

Este domingo por la noche, el fiscal general de Chubut, Facundo Oribones, junto a la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán, solicitó al juez penal de turno la detención de Altamirano y González, en relación a la investigación por la muerte de Ángel. Fuentes del caso indicaron que ambos fueron alojados en celdas diferentes y que, este martes, se hará la audiencia de lectura de cargos y tendrán la posibilidad de declarar en indagatoria.