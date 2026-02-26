Horror: un hombre mató a balazos a su esposa y a su hijo adolescente dentro de su vivienda

El horror quedó al descubierto cuando policías ingresaron en una casa en la localidad bonaerense de Caseros: un hombre se suicidó luego de asesinar a su esposa y a su hijo adolescente.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Ricardo Benítez mató de un disparo a su pareja, Angélica Molina, y a su hijo Lionel Benítez, de 13 años.

Érica Yohana Benítez, la hermana del hombre, informó a la policía que había intentado comunicarse sin éxito con su familiar en la vivienda situada en Carhué 5435, motivo por el que alertó al 911.

En este sentido, ingresó junto a los efectivos al domicilio, donde encontraron el cuerpo del señalado atacante en la sala y a las otras dos víctimas en la habitación matrimonial, al tiempo que el inmueble no presentaba otros signos de violencia, señal que llevó a los investigadores a perfilar un caso de doble crimen seguido de suicidio,

A su vez, la mujer precisó que Benítez padecía problemas psiquiátricos y que hace un año estaba desempleado. No se habían registrado denuncias por violencia de género,

La fiscalía aguarda, de todas maneras, el análisis de las autopsias y el resultado de los peritajes en la escena del crimen para definir la mecánica de las muertes.

Se trata del segundo caso de femicidio notificado en el conurbano en los últimos días. Antes se había conocido en Ezeiza la muerte de Malena Maidana, una joven de 26 años, estudiante de la tecnicatura de Comercio Internacional. Fue apuñalada en la vía pública.

Maidana era madre de un niño de tres años. Su cuerpo fue hallado el domingo pasado cerca de las 22.30. Lo último que se supo de ella es que había salido a caminar.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires llegó a la escena del hallazgo después de la llamada de un vecino, quien descubrió el cuerpo cuando sacó la basura.

“El cuerpo estaba tendido boca abajo, sin signos vitales. Los policías pidieron la asistencia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que llegó a los pocos minutos”, informaron fuentes del caso.

Una médica constató que Maidana estaba muerta. Presentaba heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca.

“Desde un primer momento se descartó el robo como móvil del crimen. Por el homicidio, ayer, fue detenido un joven de 22 años”, dijeron las fuentes consultadas.

En la casa del sospechoso fueron secuestradas zapatillas con manchas de sangre y un cuchillo, que se sospecha que podría haber sido el arma utilizada para asesinar a la víctima.

En principio, el sospechoso no tendría relación con la víctima. La Justicia investiga el móvil del crimen.

La investigación del homicidio, en un primer momento quedó a cargo de la fiscal María Florencia Belloc, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, pero después el expediente pasó a la UFI N°3, una fiscalía especializada en violencia de género y conducida por la fiscal María Lorena González.