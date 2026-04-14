Asesinaron a puñaladas a un arquitecto en Córdoba e investigan si incendiaron su casa para ocultar el crimen

Un incendio en una casa ubicada en el barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba derivó en una investigación por homicidio luego del hallazgo del cuerpo de un hombre de 44 años en el interior de la propiedad.

Según las pericias preliminares, la víctima, un arquitecto tucumano de 44 años, habría dejado ingresar a una persona conocida que lo asesinó a puñaladas.

El agresor habría intentado provocar una explosión al abrir las llaves de gas y prender fuego la casa para ocultar el crimen antes de huir con objetos de valor.

Según consignó Canal C, los vecinos de la calle Mendoza 337, al ver humo, acudieron a la casa en llamas. Ante la falta de respuesta desde el interior, decidieron romper una de las puertas de acceso. Una vez dentro, lograron extinguir el foco ígneo que se concentraba en una de las habitaciones y hallaron el cuerpo del hombre.

Tras ello, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar junto a agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

La investigación sobre la muerte del hombre está en manos de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, a cargo del fiscal Guillermo González, quién aguarda los resultados de la autopsia para establecer la causa y los posibles responsables del crimen.

Otro hallazgo macabro

Un descubrimiento macabro en un similar contexto de ocultamiento y alteración de la escena conmocionó el lunes a los habitantes de la ciudad entrerriana de Colón. En ambos casos, la intervención inicial de civiles -vecinos ante el fuego y obreros ante olores nauseabundos- resultó clave para el inicio de las investigaciones fiscales que buscan esclarecer la identidad y la autoría de las muertes.

Conmoción en Entre Ríos: construían un edificio y hallaron el cadáver de un hombre en una pared. captura de redes

En esta ciudad litoraleña trabajadores de una obra en construcción encontraron oculto, tras una pared, el cadáver de un hombre. Los empleados dieron aviso a las autoridades policiales cuando notaron que había presencia de sangre en uno de los muros de un edificio ubicado en una esquina céntrica, en la costanera local.

En diálogo con LA NACION, el fiscal Alejandro Perroud detalló que el cadáver estaba envuelto en frazadas y tapado con cal bajo una escalera ubicada en el subsuelo. “También había algunas pertenencias y documentación. Una pared que no estaba prevista en los planos de la obra cubría el cuerpo”, indicó el funcionario judicial.

Hasta el lunes al mediodía, la víctima aún no había sido identificada, pero la fiscalía tenía sospechas de que podría tratarse del sereno de la obra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 52 años.