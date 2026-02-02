Violó a su hermana, lo condenaron y huyó a Chaco: lo capturaron al volver en ómnibus a Retiro

Fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel por el abuso sexual de su hermana. Para cuando la condena quedó firme, el 30 de octubre pasado, Jorge E. E. se había fugado. Se escapó a Las Breñas, en Chaco. Pero la semana pasada decidió volver a la ciudad de Buenos Aires. Nunca imaginó que detectives lo iban a estar esperando en la Terminal de Ómnibus de Retiro, donde fue detenido apenas descendió del micro.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y policiales. Jorge E. E., de 36 años, fue atrapado por personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad el martes pasado.

El abusador fue detenido en la terminal de ómnibus de Retiro

La víctima, su hermana, hoy tiene 39 años. El ataque sexual ocurrió el 11 de octubre de 2020, en la casa donde ambos vivían en Ciudad Oculta, en Villa Lugano.

El 8 de mayo de 2024 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°16 condenó a Jorge E. E. a la pena de 10 años de prisión “por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y por el vínculo”. La pena quedó firme el 30 de octubre pasado tras un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

La jueza Inés Cantisani, integrante del TOC N°16, ordenó su captura y le dio intervención a la secretaría de Captura de Prófugos (Secap), organismo que depende de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo de José María Campagnoli.

La Secap, conducida por el auxiliar fiscal Juan Pablo Bello, le pidió colaboración a la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad para ubicar al agresor sexual.

“Se iniciaron de inmediato diversas diligencias de campo y análisis de información en la ciudad de Buenos Aires, así como en la localidad de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, logrando determinar que el buscado había viajado durante el mes de noviembre de 2025 a la localidad de Las Breñas, en Chaco”, explicaron a LA NACION fuentes policiales.

El agresor sexual fue detenido en la Terminal de Ómnibus de Retiro Policía de la Ciudad

Cuando los detectives de la Policía de la Ciudad planeaban viajar a Chaco para intentar ubicar al abusador condenado, surgió la novedad de que Jorge E. E. había decidido volver en ómnibus a la ciudad de Buenos Aires.

Fue así que se diagramó un operativo en las inmediaciones de la plataforma donde estacionó el ómnibus al que había subido en Chaco Jorge E. E. y se lo detuvo apenas descendió del micro, informaron fuentes policiales.