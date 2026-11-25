Este lunes por la mañana, Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, fueron hallados muertos en su vivienda de la localidad de Patquía, en el departamento Independencia de La Rioja. Tenían rastros de disparos en sus cabezas. La Justicia provincial intenta determinar si el hombre, que era sargento en la Policía local, utilizó su arma reglamentaria para matar a su pareja y luego suicidarse.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer el medio Nueva Rioja, horas antes, este domingo por la noche, la mujer y el hombre habían estado juntos festejando la comunión de un hijo que tenía el policía con una expareja. Alrededor de las 5 de la madrugada del lunes, la pareja regresó al domicilio de él, donde solían quedarse de manera circunstancial.

Volvieron de la comunión de un niño y los hallaron muertos en su vivienda: investigan si se trató de un femicidio. captura de redes

Unas cuatro horas después, el padre del hombre se acercó a la vivienda y los encontró a ambos muertos en una habitación. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial local para las correspondientes pericias forenses, donde luego se determinó que ambos fallecieron por traumatismos de cráneo ocasionados por disparos de arma de fuego.

En conferencia de prensa, el comisario mayor Alejandro Quinteros indicó que Nieto no tenía antecedentes de problemas psicológicos ni conductas inadecuadas en su legajo laboral, como tampoco antecedentes de violencia de género. En declaraciones a Riojavirtual Radio indicó: “Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”. También precisó que la pareja no tenía hijos en común, aunque cada uno sí tenía de relaciones anteriores.

De acuerdo a los informes de la Policía a los medios locales, el sargento trabajaba en el destacamento de Represa La Punta y en sus días libres viajaba a Córdoba, donde convivía con la mujer.

“Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo aún. Hay una investigación en curso”, afirmó el comisario Quinteros sobre el estado de las actuaciones. La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.