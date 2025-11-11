“Voy a cortar cabezas”: la amenaza que expuso a un expolicía que fingía ser juez y llamaba a magistrados para manipular causas

La maniobra quedó al descubierto por el vocabulario utilizado por el impostor. “Voy a cortar cabezas”, dijo una persona que se presentó por teléfono ante el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, como el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone. Pero era un impostor que buscaba el traslado de uniformados de la Policía de Corrientes y revocar una prisión domiciliaria que había dictado el magistrado.

Así se desprende de una investigación donde el impostor, a pedido del fiscal federal Franco Picardi, fue detenido e indagado por el delito de usurpación de honores [por hacerse pasar por una autoridad judicial] y por la tenencia de una pistola y sus municiones sin su debida autorización, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.

Al ser indagado, el sospechoso, exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) se negó a declarar, pero pidió disculpas por los “inconvenientes ocasionados” a la Justicia.

La investigación comenzó a fines de septiembre por una presentación hecha por el camarista Petrone ante la División Delitos Tecnológicos de la PFA. Interviene el Juzgado Federal N°11.

“Petrone sostuvo que recibió una llamada de su colega Fresneda, quien le relató que una persona que se hacía pasar por él lo había llamado para consultarle por una serie de resoluciones y pidiéndole el traslado de un policía. Además, el impostor le habría dicho que hablaría en la Cámara Federal de Casación Penal sobre su subrogación, indicándole que iba a cortar cabezas, frase que le llamó la atención por el vocabulario y derivó en que se descubriera el engaño”, según se informó el citado sitio de noticias.

La pistola secuestrada en poder del sospechoso Fiscales.gob.ar

Todo comenzó el 29 de septiembre pasado. En horas de la tarde, el juez Fresneda, que subroga uno de los juzgados federales la ciudad de Corrientes, se comunicó con una línea telefónica de WhatsApp para devolver un llamado que había recibido en horas de la mañana.

“El juez Fresneda no desconfió de la identidad, el usuario que los contactó utilizaba una foto de perfil del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. En esa conversación, el falso Petrone le dijo que estaba al tanto de su situación -refiriéndose a los viajes que debía realizar desde Paso de los Libres a Corrientes, al juzgado que subrogaba- y dijo que trataría el asunto en la Corte Suprema, utilizando su ‘influencia’. En esa charla, el falso juez lo consultó por la situación de un hombre procesado por tenencia de estupefacientes. Un día después, volvió a llamarlo y le aseguró que ‘iba a cortar cabezas’ con relación al estado de su subrogación. Inmediatamente, le preguntó si tenía conocidos entre los jefes policiales de Corrientes para que intercediera en el traslado de un efectivo desde una comisaría a otra y le envió por WhatsApp una credencial del oficial en cuestión”, según www.fiscales.gob.ar.

El falso juez le exigió a Fresneda que revoque la prisión domiciliaria de uno de los implicados en la causa de narcotráfico por la que le había consultado. En ese instante, el juez se negó y advirtió que podría tratarse de un engaño. Finalmente, logró contactarse con el verdadero Petrone, lo que dio origen a toda la investigación.

El impostor había utilizado para hacer el perfil de WhatsApp una foto de Petrone que acompañaba una nota publicada en el diario Página 12.

“Tras una serie de intervenciones telefónicas y el análisis de los distintos elementos de prueba conseguidos en la causa, la fiscalía solicitó el allanamiento de un domicilio del partido bonaerense de General Rodríguez, y la detención del expolicía federal que habría usurpado la identidad de Petrone”, se informó la web del MPF.