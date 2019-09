"Vulneró mi intimidad", declaró la mujer que le amputó los genitales a su amante

Brenda Barattini Crédito: Gentileza Mariano Nievas (Mitre Córdoba)

Gabriela Origlia 11 de septiembre de 2019

CÓRDOBA. La mujer que le amputó los genitales a su amante admitió que planeó el ataque "para lastimarlo", pero no para matarlo, porque la víctima de la mutilación amenazaba con divulgar públicamente un video íntimo de ella. El proceso se reinició hoy en Córdoba después de que hace diez días se cambiara la acusación a "intento de homicidio calificado", por lo que desde ahora es juzgada por un tribunal popular. En su primera declaración en este proceso oral, Brenda Barattini sostuvo que el hombre la trataba "como un trofeo", que la cosificaba. "Me hacía ver como una cola. Yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", dijo, al intentar justificar sus actos.

A los 28 años, Barattini está detenida desde fines de 2017, cuando se produjo el ataque. En la audiencia de hoy decidió hablar, aunque no aceptó preguntas. En un tramo de su alocución lloró; estaban, además de sus abogados, su madre y unas amigas. Esta semana empezó a cursar la carrera de Abogacía en la primera escuela de Derecho para mujeres que hay en el penal de Bouwer, donde se encuentra alojada. Se había recibido de arquitecta poco antes de quedar presa.

Antes de que se agravara la acusación a pedido de la fiscal Laura Battistelli (la original era de "lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y alevosía"), declararon la víctima y quien era el novio de la joven al momento de los hechos. El hombre que fue su amante, víctima en este proceso, afirmó que mientras ella lo atacaba con una tijera de podar le gritaba "morite". Contó que todavía sufre crisis de pánico, además de disfunciones físicas.

Barattini aseguró que él la extorsionaba con divulgar fotos y videos íntimos. "Me sentí perjudicada", indicó. Fuentes de la causa sostienen que ese material nunca fue encontrado en los teléfonos móviles secuestrados la noche del ataque y también marcaron que los dichos de la mujer ante el tribunal difieren de las dos declaraciones previas que le fueron tomadas antes del inicio del juicio.

La acusada Indicó que él le exigía que le enviara fotos y que ante su negativa, se enojaba. "Cuidó más de su celular que de su propio miembro que estaba lastimado", apuntó, con respecto a lo que pasó en el palier del departamento inmediatamente después del ataque.

"Pensé en lastimarlo y planifiqué lastimarlo, herirlo, no más que eso", sostuvo. "El daño que pude haberle hecho no era mayor que el que él me había hecho a mí en un principio", agregó. En su relato afirmó que fue ella la que abrió la puerta. "Yo fui a pedir ayuda", dijo.

Su versión difiere de la que dio el hombre, quien siempre dijo que salió corriendo al pasillo y que por sus gritos aparecieron unos vecinos. Uno de ellos lo ayudó a contener la hemorragia hasta que llegó la emergencia médica.

Barattini, en su primera declaración, sostuvo que el hombre había intentado violarla. Las anotaciones en una libreta secuestrada en su departamento y sus búsquedas en Internet echaron por tierra esa historia. Un mes antes del ataque del 25 de noviembre de 2017 ella había googleado frases como "se defendió de violador"; "cómo cercenar miembro masculino"; "qué pasa si a un hombre le cortan" y "cómo eliminar chats".

"Bueno, tengo un jueguito para hacerte, a ver si te gusta; te voy a tapar los ojos y vos tenés que descubrir con qué parte te estoy tocando", le dijo ella esa noche cuando él llegó al departamento. Según el relato del hombre, Brenda estaba encima suyo cuando lo atacó. "Sentí el ruido 'clac'; sentí dolor y el chorreado, algo como que me estaba mojando. En la reacción creo que la empujé, creo que le pasé por encima, pasé a otra posición y me paré. Yo no sabía bien qué había pasado; le dije '¿qué me hiciste?'".