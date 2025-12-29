Año Nuevo es una fecha única, en la que las personas despiden un período e inician un nuevo ciclo. La llegada del 2026 representa, para muchos, un comienzo, otra oportunidad o el momento indicado para establecer metas y deseos por cumplir. Es una temporada de esperanza, como también balances y emociones mixtas.

Es por ello que muchas personas eligen canciones inspiradoras para poder comenzar el año con buenas energías.

10 canciones emotivas para arrancar el Año Nuevo

10 canciones emotivas para arrancar el Año Nuevo (Foto: Freepik)

“Happy New Year” – ABBA

El hit de la banda musical sueca fue lanzado en 1980 como parte del álbum Super Trouper. Gracias a su tono melancólico, la canción se convirtió en uno de los himnos más reconocibles para despedir el año. Se diferencia de otros temas festivos por su letra reflexiva que explora el paso del tiempo y los sueños que quedaron atrás.

“Brand New Day” – Sting

La canción aborda la capacidad de renovarse y el renacer espiritual y emocional. Lanzada en 1999, se convirtió en un emblema de la época, ligada al cierre del siglo XX. Con los años, se transformó en una canción asociada a cambios personales y etapas que se inician con optimismo. Su melodía combina el pop con elementos del jazz y la música world.

“New Year’s Day” – U2

Pertenece al álbum War, marcando un cambio en la evolución musical de la banda. Con un claro mensaje político y solidario, la canción emite un mensaje de esperanza por los tiempos por venir. Su icónico riff de bajo la convirtió en una de las piezas más famosas de la banda.

“Auld Lang Syne” – Rod Stewart

La canción es un clásico escocés de la época festiva, que fue interpretada por diferentes cantantes y artistas a lo largo de los años. Representa la despedida del año con un tono nostálgico. La versión de Rod Stewart fue publicada en 2012 dentro de su álbum navideño Merry Christmas, Baby.

Rod Stewart - Auld Lang Syne (Live At Stirling Castle)

“New Year’s Day” – Taylor Swift

Esta pieza musical pertenece al álbum Reputation de 2017. La cantante estadounidense plantea, con su letra, una mirada íntima y poco convencional sobre el Año Nuevo. Menciona aquellos momentos silenciosos después de la celebración, cuando la euforia termina, lo que destaca la importancia de alcanzar una conexión emocional verdadera en esta época del año.

“This Is the New Year” – A Great Big World

Esta obra fue compuesta en 2012 y relanzada en 2013, se convirtió en un himno optimista sobre las segundas oportunidades. Su letra explora la posibilidad de dejar atrás los errores y recuperar la fe, un gesto muy usual en las celebraciones de fin de año.

“Let’s Work Together” – Canned Heat

El hit de 1970 se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, por su mensaje de cooperación, unidad y el esfuerzo colectivo. Adquirió mayor popularidad gracias a su aparición en la película Forrest Gump, en la escena en la que el protagonista saluda al teniente Dan durante Año Nuevo.

“It’s the Most Wonderful Time of the Year” – Andy Williams

Si bien es asociada con la Navidad, es un hit indispensable durante las semanas festivas. Publicada originalmente en 1963, se transformó en uno de los grandes clásicos de Año Nuevo por su mensaje de alegría, reunión y celebración colectiva.

“Underneath the Tree” – Kelly Clarkson

Lanzada en 2013 como parte del álbum Wrapped in Red, destaca por su letra y ritmo alegre. La obra señala la importancia de ver al amor como el verdadero regalo durante las fiestas.

Kelly Clarkson - Underneath The Tree

“Snowman” – Sia

Incluida en el álbum Everyday Is Christmas de 2017, es una canción emotiva que utiliza la figura del muñeco de nieve como metáfora del amor frágil. A través de su letra melancólica, expresa el deseo de que lo bello no se derrita con el paso del tiempo.